پرویز فارسیجانی درباره اینکه آیا مضامین مجموعههای مذهبی تلویزیون که قرار بود در اتاق فکر شورای معارف سیما طراحی شود و در اختیار شبکهها قرار بگیرد به نتیجه رسیده یا نه به خبرنگار مهر گفت: اتاق فکر شکل گرفته و محصولات آن به شیوههای مختلف به شبکهها ارائه شده است.
وی در ادامه افزود: البته کارهای نمایشی در این زمینه استثنا است و تاکنون طرحی به تلویزیون ارائه نشده است. ما در حوزه برنامههای نمایشی تلاشهایی را آغاز کردهایم، اما این تلاشها هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و امیدواریم بتوانیم به دستاوردهای خوبی برسیم.
دبیر شورای معارف سیما درباره اینکه در تهیه برنامههای مذهبی تا چه حد به ماموریت و تخصصی شدن شبکهها توجه میشود گفت: امسال سعی کردیم به این موضوع تا حد زیادی توجه کنیم. این اتفاق تا حد توان رخ داده و امیدواریم به حد کمال برسد. مثلا شبکه دو مجموعه "طفلان مسلم" را تولید و پخش میکند که مخاطب کودک هم در آن در نظر گرفته شده است.
فارسیجانی خاطرنشان ساخت: برنامههای شبکه یک هم بیشتر به میانسالان میپردازد و شبکه سه جوانان را مورد توجه قرار داده است. در برنامههای شبکه تهران رویکرد استانی کاملاً مشهود است و در شبکه چهار برنامههایی ویژه فرهیختگان ارائه خواهد شد. فکر میکنم گامهایی خوب در این مسیر برداشته شده و در آینده نزدیک به وضعیت خوبی برسد.
وی درباره هدف از دیدار سوی مسئولان سازمان صدا و سیما با آیات عظام و مراجع تقلید و اینکه دیدار اخیر اعضای شورای معارف با آیات عظام چه دستاوردی داشته گفت: مسئولان سازمان در موارد مختلف دیدارهای گوناگون با علما داشتهاند. این دیدارها مورد مطالبه ما هم بوده و همواره تلاش کردهایم با یک برنامه مشخص به خدمت علما برسیم.
دبیر شورای معارف سیما اشاره کرد: در دیدار اخیر شورا با آیات عظام نیز تقاضاهای مختلف مطرح شد. مثلاً از آنها تقاضا کردیم دفاتر، شاگردان و فضلای دینی را تشویق به همراهی با سیما کنند. ضمن اینکه نیازها و سختیهای کار را در حوزه تبدیل مفاهیم دینی به قالب هنر بیان کردیم و در زمینههای مختلف این قول داده شد که در حد توان به رسانه کمک کنند.
فارسیجانی در پایان گفت: توصیه ما به همه برنامهسازان و مدیران گروههای معارف این بوده که تلاش کنند برنامههای خوبی تدارک ببینند تا فضایی خوب و دلنشین در مناسبتها فراهم شود. مهمترین کار ما تلاش در جهت تنظیم و تدارک برنامههای مناسب برای تاثیرگذاری در ایام نوروز و خصوصاً متناسب با فضای شاد رسانه است.
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