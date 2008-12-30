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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۵۹

فارسیجانی در گفتگو با مهر:

فضلای دینی به همراهی و همکاری با رسانه ترغیب شده‌اند

فضلای دینی به همراهی و همکاری با رسانه ترغیب شده‌اند

دبیر شورای معارف سیما از نتیجه‌بخش بودن دیدار اعضای شورا با مراجع و آیات عظام و تمایل فضلای دینی به همراهی با رسانه به ویژه در مناسبت‌های مذهبی خبر داد.

پرویز فارسیجانی درباره اینکه آیا مضامین مجموعه‌های مذهبی تلویزیون که قرار بود در اتاق فکر شورای معارف سیما طراحی شود و در اختیار شبکه‌ها قرار بگیرد به نتیجه رسیده یا نه به خبرنگار مهر گفت: اتاق فکر شکل گرفته و محصولات آن به شیوه‌های مختلف به شبکه‌ها ارائه شده است.

وی در ادامه افزود: البته کارهای نمایشی در این زمینه استثنا است و تاکنون طرحی به تلویزیون ارائه نشده است. ما در حوزه برنامه‌های نمایشی تلاش‌هایی را آغاز کرده‌ایم، اما این تلاش‌ها هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و امیدواریم بتوانیم به دستاوردهای خوبی برسیم.

دبیر شورای معارف سیما درباره اینکه در تهیه برنامه‌های مذهبی تا چه حد به ماموریت و تخصصی شدن شبکه‌ها توجه می‌شود گفت: امسال سعی کردیم به این موضوع تا حد زیادی توجه کنیم. این اتفاق تا حد توان رخ داده و امیدواریم به حد کمال برسد. مثلا شبکه دو مجموعه "طفلان مسلم" را تولید و پخش می‌کند که مخاطب کودک هم در آن در نظر گرفته شده است.

فارسیجانی خاطرنشان ساخت: برنامه‌های شبکه یک هم بیشتر به میانسالان می‌پردازد و شبکه سه جوانان را مورد توجه قرار داده است. در برنامه‌های شبکه تهران رویکرد استانی کاملاً مشهود است و در شبکه چهار برنامه‌هایی ویژه فرهیختگان ارائه خواهد شد. فکر می‌کنم گام‌هایی خوب در این مسیر برداشته شده و در آینده نزدیک به وضعیت خوبی برسد.

وی درباره هدف از دیدار سوی مسئولان سازمان صدا و سیما با آیات عظام و مراجع تقلید و اینکه دیدار اخیر اعضای شورای معارف با آیات عظام چه دستاوردی داشته گفت: مسئولان سازمان در موارد مختلف دیدارهای گوناگون با علما داشته‌اند. این دیدارها مورد مطالبه ما هم بوده و همواره تلاش کرده‌ایم با یک برنامه مشخص به خدمت علما برسیم.

دبیر شورای معارف سیما اشاره کرد: در دیدار اخیر شورا با آیات عظام نیز تقاضاهای مختلف مطرح شد. مثلاً از آنها تقاضا کردیم دفاتر، شاگردان و فضلای دینی را تشویق به همراهی با سیما کنند. ضمن اینکه نیازها و سختی‌های کار را در حوزه تبدیل مفاهیم دینی به قالب هنر بیان کردیم و در زمینه‌های مختلف این قول داده شد که در حد توان به رسانه کمک کنند.

فارسیجانی در پایان گفت: توصیه ما به همه برنامه‌سازان و مدیران گروههای معارف این بوده که تلاش کنند برنامه‌های خوبی تدارک ببینند تا فضایی خوب و دلنشین در مناسبت‌ها فراهم شود. مهمترین کار ما تلاش در جهت تنظیم و تدارک برنامه‌های مناسب برای تاثیرگذاری در ایام نوروز و خصوصاً متناسب با فضای شاد رسانه است.

کد مطلب 808101

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