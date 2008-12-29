سپاهان - استقلال ؛ جذاب مثل همیشه/ پرسپولیس در کمین شکار قو

به گزارش خبرنگار مهر، به اعتقاد بسیاری از اهالی فوتبال استقلال بهترین تیم باشگاهی حال حاضر ایران است. کسب 37 امتیاز از 19 بازی، صدرنشینی لیگ برتر، داشتن بهترین خط حمله لیگ با 43 گل زده، کسب عنوان بهترین خط دفاع لیگ برتر بصورت مشترک با صباباتری با 20 گل خورده، بدست آوردن تفاضل گل 23+، رسیدن به بیشترین پیروزی در جمع 18 تیم لیگ برتری (11 برد) از آبی پوشان تهرانی تیمی ممتاز ساخته است که با دستیابی به صدر جدول به تعطیلات نیم فصل رفت.

استقلال تعطیلات را با سفر به ترکیه و برگزاری دو بازی دوستانه در این کشور پشت سرگذاشت و با برنامه ریزی هدفمند خود را برای دیدارهای بزرگ هفته های پیش رو آماده کرد که اولین آن فردا در اصفهان برگزار می شود.

دیدار فردا را می توان یکی از مهمترین بازیهای استقلال در نیم فصل دوم لیگ برتر خواند. سپاهان که نیم فصل اول لیگ را در بدترین شرایط ممکن به اتمام رسانده است با جذب فرهاد کاظمی در نیم فصل دوم به جبران می اندیشد. جبران ناکامی های نیمه اول لیگ نیز تنها با برتری در دیدارهای بزرگ میسر می شود، بازی بزرگ هم جز رویارویی با تیم‌های مدعی قهرمانی نیست.

حضور کاظمی آنهم پیش از بازی مقابل استقلال برای سپاهانی‌ها یک عامل انگیزشی مثبت است. او که به عنوان مربی سپاهان در اکثر نبردها پیروز مصاف با آبی پوشان بوده است فردا در فولادشهر بازهم به پیروزی می اندیشد، چرا که ثبت نتیجه‌ای غیر از این آغاز فصل همکاری تازه کاظمی و سپاهان را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.

قوی سپید در تور پرسپولیس

برتری 3 بر صفر مقابل پاس همدان و صعود به رده سوم جدول رده بندی ماحصل تلاش افشین پیروانی و شاگردانش پیش از آغاز تعطیلات نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر بود. آنها فردا در آغاز دوباره لیگ برتر در خانه میزبان ملوان هستند. برای پرسپولیس که تنها به کاهش اختلاف امتیاز خود با تیم‌های صدرنشین استقلال و ذوب آهن می اندیشد، برتری مقابل ملوانی که رده سیزدهم جدول را در اختیار دارد آنهم در ورزشگاه آزادی نباید کار دشواری باشد.

- برنامه دیدارهای باقیمانده از هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

سه شنبه - 10/10/87

* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - استقلال تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

داور: رحیمی مقدم، کمک‌ها: کامرانی فر و سخندان، داور چهارم: مهرپیشه

* مس کرمان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور: مرادی، کمک‌ها: تقی پور و ویشگاهی، داور چهارم: نامبخش

* برق شیراز - صبای قم، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: البرز حاجی پور، کمک‌ها: رسول فروغی و سید علی نژادیان، داور چهارم: عبدالحسین ایازی

* پیکان قزوین - سایپا کرج، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

داور: واحدی، کمک‌ها: حیدری و کیانی، داور چهارم: ذهبی

* پرسپولیس تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:30، ورزشگاه آزادی تهران

داور: فغانی، کمک‌ها: یزدانی و خانبان، داور چهارم: اکرمی

جدول رده بندی لیگ برتر تا پیش از برگزاری دیدارهای آغازین هفته بیستم به شرح زیر است:

1- استقلال تهران 37 امتیاز - تفاضل گل 23+

2- ذوب آهن 37 امتیاز - تفاضل گل 9+

3- پرسپولیس 33 امتیاز

4- پیکان 30 امتیاز

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16- ابومسلم مشهد 16 امتیاز

17- پیام مشهد 15 امتیاز

18- داماش گیلان 14 امتیاز