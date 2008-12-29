تحلیلگر فلسطینی در گفتگو با مهر: رژیمهای عربی با مقاومت دشمنی دارند/ مصر شریک اصلی صهیونیستها

"ایمن خالد" تحلیلگر و نویسنده فلسطینی مقیم دمشق در گفتگو با مهر تاکید کرد: عملکرد مصری ها نشان داد که آنها بیشترین فشارها را بر مقاومت وارد آورده و اصولا میانجی بی طرفی نیستند بلکه هدف اصلی آنها تنها به دست آوردن بیشترین امتیاز از فلسطینیها در راستای اهداف صهیونیستهاست.

به گفته این تحلیلگر فلسطینی رژیم صهیونیستی بعد از مشورت با مصر دست به این اقدام جنایتکارانه زد، زیرا هدف اصلی تعمیم قرارداد کمپ دیوید به غزه است بخصوص که تبدیل شدن غزه به کانون مقاومت یک دغدغه بزرگ برای هواداران قرارداد مذلت بار کمپ دیوید در مصر وبرای بقیه رژیم های عربی محسوب می شود.

به اعتقاد این تحلیلگر مقاومت غزه هرگز برای مصری ها قابل قبول نیست و رژیم قاهره پیش از این نیز دست به جنایتهای مشابهی زده بود ، چند پیش بود که مصری ها دهها نفراز مجروحان فلسطینی را که از نقاط مختلف جهان پس از معالجه قصد قصد بازگشت به فلسطین را داشتند از فرودگاه قاهره اخراج کردند ، برخی را به مرز مصر وفلسطین منتقل کرده تا صهیونیستها آنها را دستگیر کنند وبرخی دیگر راهم به کشورهایی که در آن معالجه می شدند بازگردادند.

وی در رابطه با موضع دیگر کشورهای عربی هم تاکید کرد: رژیم های عربی همواره موضعی توطئه گرانه علیه مسئله فلسطین داشته و دارند، اکثر این رژیمها منافع خود را در همسویی با رژیم صهیونیستی می یابند در این چارچوب همین بس که آنها کلاهکهای هسته ای رژیم صهیونیستی را خطری برای خود احساس نمی کنند، اما برنامه های صلح آمیز ایران را یک خطر جدی می دانند. در این چارچوب است که رژیم های عربی مقاومت فلسطین ونه رژیم صهیونیستی را دشمن خویش می دانند.

به گفته خالد، زمانبندی این حمله نشان می دهد که بوش به دنبال آن است تا به همان شکلی که ریاست جمهوری خود رآغاز کرده آنرا با همان خونریزی به پایان برساند. وی در این رابطه افزود: امروز که آمریکا بزرگترین دشمن خود را اسلام یافته تمامی هم وغم وکانون توجه خود ورژیمهای اقماری اش را به سوی ضربه زدن به اسلام بسیج کرده است. امروز آمریکا به بهانه های واهی همچون مبارزه با تروریسم سعی در ضربه زدن به اسلام دارد، اما واقعیت امر این است که ترورسم واقعی در آمریکا وصهیونیسم خلاصه می شود.

وی در این رابطه افزود : حمله خونین وددمنشانه صهیونیستها علیه غزه خود حلقه ای از زنجیره این حملات است که در اشغال عراق و حمله رژیم صهیونیستی به لبنان به نقطه اوج خود رسید. اما با وجود تمامی این توطئه ها مقاومت فلسطین چون در تاروپود ساختار مردمی فلسطینی، عربی و اسلامی قرار دارد و مطمئن باشید هرگز باطل قادر به شکست حق نخواهد شد.