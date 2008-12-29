زمینهای دانشگاه زابل معارض دارد / هیئت دولت برای ارتقای زیربنای دانشگاه تصمیم گیری کند

احمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سایت 30 هکتاری دانشگاه زابل طی 5/1 سال گذشته به 100 هکتار رسیده است. بخشی از زمینهای دانشگاه زابل معارض دارد که اکنون در حال گفتگو با معارضین هستیم. علاوه بر اینکه خواستار کمک برای رفع مشکل معارض زمینهای دانشگاه زابل هستیم، خواستار کمک برای خرید اراضی نیز هستیم که دانشگاه زابل را به جاده اصلی و کمربندی متصل می کند.

وی با بیان اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز پژوهشکده های دامهای خاص و تالاب بین المللی هامون را صادر کرده است، گفت: این 2 پژوهشکده ردیف اعتباری ندارند بنابراین خواستار تخصیص اعتبار به این پژوهشکده ها هستیم.

رئیس دانشگاه زابل کمک به تامین تجهیزات آزمایشگاهی و فراهم آوردن زیربناهای لازم برای محیط دانشگاهی را از دیگر درخواستهای دانشگاه زابل از هیئت دولت در دور دوم سفر استانی رئیس جمهوری به استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد و گفت: همچنین خواستار تسهیلات برای مجتمع اساتید دانشگاه زابل هستیم.

احمد قنبری از افتتاح مجتمع ورزشی شهید حسینی طباطبایی دانشگاه زابل با 2 سوله ورزشی توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا یکی از معاونان وی همزمان با دور دوم سفر استانی هیئت دولت به استان سیستان و بلوچستان خبر داد.