دی ولت نوشت : لزوم گفتگوی غیرمشروط آمریکا با ایران/ پایان دوران تک قطبی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "دی ولت" در تحلیلی در این باره به قلم "میکائیل اشتورمر" به لزوم تغییر سیاست های خاورمیانه ای آمریکا پرداخته و نوشت : سیاست خاورمیانه ای آمریکا مدت شش سال تحت تاثیر شدید جنگ عراق قرار گرفت. اوباما باید در این راستا تعادل را برقرار کند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد : اوباما باید گفتگوهای مستقیم و بدون پیش شرط با ایران را در پیش گیرد.

نویسنده با اشاره به مناقشه خاورمیانه اظهار داشت : دیدگاهها درباره یک قرارداد صلح بین اسرائیل و فلسطین بسیار بد ارزیابی می شود.

در بخش دیگری از این مطلب درباره سیاستهای یکجانبه آمریکا در دوران بوش آمده است : واشنگتن به شرکای قدیمی خود به خصوص چین اروپا و روسیه نیاز دارد. دوران تک قطبی به پایان رسیده است. آمریکا باید بعد از بوش یاد بگیرد که در دنیای واقعی تمام آرزوهای خود را محقق کردن و به دیگران قبولاندن امکانپذیر نیست.



