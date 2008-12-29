دو هزار فرصت شغلی در خراسان جنوبی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید صولت مرتضوی صبح امروز در جریان بازدید از پروژه ‌های صنعتی استان در جمع خبرنگاران، واحدهای 2 و 3 کاشی نیلوفر، آیداسرام، واحد پرورش اسب هزاردستان، واحد پرورش گل، مجتمع شبانه‌ روزی نیلوفر و همچنین مجموعه ورزشی شهرک صنعتی بیرجند را از جمله پروژه‌ های آماده بهره‌ برداری در دهه فجر سال جاری در استان عنوان کرد و افزود: این پروژه ها ماحصل تلاش سه سال اخیر این گروه صنعتی است.

وی تصریح کرد: بالغ بر 24 میلیارد تومان در آیدا سرام و همین رقم در نیلوفر دو و سه که در مجموع برای بهره‌ برداری از شش پروژه صنعتی مبلغ 85 میلیارد تومان هزینه شده است.

استاندار خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از 760 نفر در این پروژه‌ ها مشغول بکار هستند.

وی ارزآوری بالا، ایجاد بیشترین ظرفیت کاری و فرصت شغلی با کمترین پرداخت تسهیلات، استفاده مطلوب از متخصصان و صنایع داخلی و همچنین کارآفرینی و تربیت نیروی انسانی را از جمله مزایای تولیدات گروه صنعتی ناصری در استان برشمرد.

مرتضوی با اشاره به اینکه عملکرد گروه صنعتی ناصری درخراسان جنوبی بسیار مطلوب بوده است، اظهار داشت: خوشبختانه این گروه صنعتی بخش قابل توجهی از سرمایه‌ گذاری پروژه ها را از تولیدات خود گروه تامین کرده و ارائه تسهیلات دولتی و زیرساختی به آن کمتر است.

وی با بیان اینکه با تمام توان خود از سرمایه گذاران حمایت می کنیم، اظهار داشت: در حال حاضر در سراسر استان خراسان جنوبی زیرساخت‌ های لازم از جمله آب، برق، تلفن و گاز برای امر سرمایه‌ گذاری فراهم است.

مرتضوی با بیان اینکه در استان به معنای واقعی کمبود آب است ولی برای صنعت هیچگونه کمبود آبی وجود ندارد، اظهار داشت: در هر کجا از سطح استان که صنعتی برپا شود، مکلف به تامین آب آن هستیم.

وی خاطر نشان کرد: 15میلیارد تومان تسهیلات برای کسانی که در بحث مدیریت آب فعال می باشند به صورت 70 درصد یارانه پرداخت خواهد شد.

مرتضوی با اشاره به اینکه وزارت نیرو مطالعات پروژه انتقال آب مورد نیاز بخش کشاورزی و آب شرب مناسب از سایر حوزه ‌ها به استان را در دستور کار دارد، اظهار داشت: برنامه‌ ریزی می شود برای 20 سال آینده متناسب با توسعه استان آب مورد نیاز هم تامین شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان مشارکت بانک ‌های عامل در پرداخت تسهیلات به سرمایه‌ گذاران را مطلوب ارزیابی کرد.