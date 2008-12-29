آنقدر از غزه بنویسیم تا دنیا به خروش آید

به گزارش خبرنگار مهر،‌ محرم و غم غریبش امسال با غزه و مظلومیتش پیوند خورد تا یادمان باشد هنوز ما میراث دار نهضتی هستیم که روح افشاگری و ظلم ستیزی در آن جاری است و هنوز یادمان نرفته که کربلا اگر امروز در عمق جان ما ریشه دارد به حرمت فریادهای زینب و زین العابدین است.

امروز نوبت فریاد ماست تا ما هم زینبی وار افشا کننده آنچه امروز بر مردم بی پناه غزه به دست یزیدیان روزگار می گذرد باشیم و فریاد ظلم ستیزی و عدالت خواهی را از گلوی قلم این قلمرو بیداری سر دهیم.

آری، امروز اگر مراد و رهبر ما اینچنین رسانه ها را به فریاد و خروش و عدم بی تفاوتی نسبت به آنچه در غزه می گذرد دعوت می کند خود نشان از عمق رسالت قلم دارد که رسالت قلم اصالت وجودی است و میزان قدرت قلم، قلمرو آگاهی و روشن بینی را فراهم می آورد.

حضرت زین العابدین (ع) پس از به خاکسپارى پیکر امام حسین و شهداى کربلا، روى قبر پدر شهیدش نوشت: اینجا قـبـر حسین بن على است، آن که او را تشنه و غریب کشتند؛ "هذا قبر الحسینِ بن علىّ بن ابى طالب، الذى قـَتـَلوُه عـَطـْشانا غَریبا." آری، حضرت مى‌توانست اوصاف دیگرى براى سیدالشـهـداء بـیان کند، اما تاکید بر این که او را آنگونه به شهادت رساندند، نوعى افشاگرى است.

و امروز تاکید رسانه ها بر مظلومیت ملت بی دفاع فلسطین افشاگری است که روح انسانی را در جای جای دنیا به خروش خواهد آورد و این رسالت، مسلمان و غیر مسلمان نمی شناسد.

امروز روز فریاد قلم در مسیر رسالت واقعی خویش است و این مسئولیت بر دوش خبرنگاران و روزنامه نگاران مسلمانان و غیر مسلمان در جای جای دنیا به ویژه کشورهای عربی سنگینی می کند که باید فراتر از بازیهای سیاسی سردمداران خود آنچه را که قلم به خاطر آن نفس می کشد و قلبش می تپد را فریاد زنند.

امروز آغاز ماه محرم الحرام است، همان روزی که حتی در زمان جاهلیت نیز حرمت آن نگاه داشته می شد و در این ماه خونی ریخته نشد تا این روند در زمان یزد و هم داستانانش بر هم زده و خون فرزندان پیامبر ریخته شد... و امروز باز هم آغاز محرم است و جاهلان و یزیدیان این عرصه کسی جزء اشغالگران سرزمین مقدس قدس نیستند؛ پس ای قلم های دنیا که هنوز هم قلبتان در گرو حقیقت است و عدالت و آزادی بخروشید تا بازهم افشاگری دیگر یزیدیان زمانه را به سرزمین لعن و نفرین مردمان این کره خاکی بکشاند.

آری، اگر قرن ها در عزای حسینی لباس غم پوشیدیم و فریاد "انا مظلوم" و "انا غریب" حسین(ع) را در گوشمان نجوا کردیم امروز نوبت سیاه پوشیدن برای قربانی شدن عدالت، آزادی و آرمان های حسین در سرزمینی است که مردم بی دفاع و بی پناه آن مورد هجوم " گرگ های صهیونیست" قرار گرفته اند و وحشت زده و سراسیمه به دنبال یاریگری می گردند تا باز هم دست بی رحم دوستان غافله شغال ها از آستین کشوری مسلمان بیرون آید و راه فرار را نیز بر این آوارگان ببندد.

ما نیز با پیشگامی در سر دادن فریاد عدالت خواهی و حمایت از مظلومان تاریخ همه رسانه ها و وجدان های بیدار خبرنگاران در همه جای این کره خاکی را به همراهی می خوانیم تا شاید امروز در این بازار نامردی و تزویر آنچه باز هم بودن را به یاد ملت های مظلوم بیاورد فریاد و واگویه های حق طلبانه اهالی قلم باشد که همیشه قلم آزادی خواه و عدالت طلب سربلند بوده است و نه سردمداران سرشکسته کشورها زورطلب و منادیان دروغین حقوق بشر.

امروز هنگام آن فرا رسیده تا با فریادها و نوشته های خود با یادآوری آوای حق طلبی به مانند "الزیدی" منادی راستین حق و حقیقت باشیم و یادمان نرود که "نفس قلم زیباست و ستودنی و این صاحب قلم است که قداست آن را در عمل نهادینه می سازد."