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۹ دی ۱۳۸۷، ۹:۴۲

از سوی سازمان سنجش اعلام شد؛

فردا آخرین مهلت اصلاح اطلاعات ثبت نامی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 88

فردا آخرین مهلت اصلاح اطلاعات ثبت نامی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 88

سازمان سنجش آموزش کشور فردا را آخرین مهلت مشاهده و اصلاح اطلاعات ثبت نامی داوطلبان آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1388 اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سنجش آموزش کشور، اطلاعات ثبت­ نامی کلیه داوطلبان ثبت­ نام کننده در آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1388 را از روز شنبه 7 دی ماه 87 بر روی سایت قرار داده است.

داوطلبان می توانند تا فردا 10 دی ماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش به نشانی www.sanjesh.org  نسبت به مشاهده اطلاعات ثبت نامی خود جهت اطمینان از صحت اطلاعات اقدام کنند.

کلیه داوطلبان می­توانند تا این تاریخ با استفاده از اطلاعات شخصی و محرمانه مندرج روی کارت اعتباری ثبت ­نامی خود، پس از مشاهده اطلاعات ثبت ­نامی در صورتی که نیاز به اصلاح مورد یا مواردی باشد، نسبت به اصلاح اطلاعات فردی خود (به جز سهمیه ـ رشته امتحانی ـ زبان امتحانی ـ محل اقامت) در همان لحظه و مطابق دستورالعمل مندرج در سایت اقدام کنند.

کد مطلب 808120

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