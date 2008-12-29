"ماداگاسکار" برای دومین هفته صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد مجموع فروش "ماداگاسکار: فرار به آفریقا" در سطح بین‌المللی به 278 میلیون دلار رسیده است. این فیلم دنباله فیلم پرفروش "ماداگاسکار" 2005 و درباره ماجراهای الکس شیر، مارتی گورخر، ملمن زرافه و گلوریا اسب آبی، حیوانات باغ‌وحش نیویورک است.

رومانس حماسی "استرالیا" به کارگردانی باز لورمن در 4500 سینما و 51 بازار 1/26 میلیون دلار به دست آورد. مجموع فروش این فیلم با بازی هیو جکمن و نیکول کیدمن به 2/46 میلیون دلار رسیده است.

بازسازی افسانه‌ای علمی "روزی که زمین از حرکت ایستاد" با بازی کیانو ریوز نیز با 3/20 میلیون دلار فروش در 6500 سینما و 62 کشور مجموع فروش خود را از مرز 100 میلیون دلار گذراند.

فیلم کمدی "داستان‌های وقت خواب" با بازی آدام سندلر با 5/13 میلیون دلار فروش در 15 کشور و 2003 سینما کار خود را آغاز کرد. کمدی "بله‌قربان‌گو" با بازی جیم کری در 1385 سینما و 14 کشور 1/9 میلیون دلار فروخت.

رومانس خون‌آشامی "گرگ و میش" به کارگردانی کاترین هاردویک با 7/7 میلیون دلار فروش در 2690 سینما و 34 بازار مجموع فروش خود را به 81 میلیون دلار رساند. انیمیشن سه‌بعدی "بولت" با صدای جان تراولتا در 2300 سینما و 24 بازار 5/6 میلیون دلار به دست آورد. مجموع فروش این فیلم 5/45 میلیون دلار شده است.

فیلم انیمیشن "وال - ای" تولید پیکسار و دیسنی نیز با 1/2 میلیون دلار برای چهارمین هفته پیاپی پرفروشترین فیلم ژاپن شد و مجموع فروش خود در این کشور را به 24 میلیون دلار و در سطح بین‌المللی به 2/282 میلیون دلار رساند.