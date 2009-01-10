جشنواره شعر فجر 10 بهمن تا 10 اسفند/ تدارک ویژه برای شاعران خارجی

علی شجاعی صائین مدیرعامل موسسه خانه کتاب و یکی از اعضای شورای سیاستگذاری سومین جشنواره بینالمللی شعر فجر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات جلسات اخیر این شورا گفت: طبق مصوبات شورا و با توجه به تقارن جشنواره با سیامین سال پیروزی انقلاب اسلامی امسال با شرایط ویژهای روبرو هستیم و تمامی برنامهریزیها بر این اساس در حال انجام است.
وی افزود: سومین جشنواره بین المللی شعر فجر فعالیت خود را رسماً از روز دهم بهمنماه در تمامی استانهای کشور آغاز خواهد کرد و مراسم اختتامیه آن نیز روز دهم اسفندماه در تالار وحدت تهران برگزار میشود.
این عضو شورای سیاستگذاری سومین جشنواره بینالمللی شعر فجر اضافه کرد: در فاصله یکماهه برگزاری جشنواره از 10 اسفند تا 10 بهمن، برنامههای مختلف استانها در سراسر کشور اجرا میشود و برگزیدگان استانی مشخص و اسامی آنها به ما اعلام میشود و ما نیز از میان آثار ارسالی 10 اثر را به عنوان آثار برگزیده به داوری میگذاریم.
شجاعی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار به جشنواره شعر فجر 30 دیماه است گفت: بخش جوان جشنواره نیز همانند سالهای گذشته به صورت رقابتی برگزار خواهد شد و آثار شاعران جوان توسط داوران زبده و مجرب مورد بررسی و ارزیابی کارشناسانه قرار خواهد گرفت تا بهترین مجموعههای شعری انتخاب شود.
مدیرعامل موسسه خانه کتاب با اشاره به برنامهریزیهای صورت گرفته برای برگزاری هر چه بهتر این جشنواره تاکید کرد: تلاش میکنیم از شاعران پیشکسوتی هم که درباره شعر مرتبط با انقلاب اسلامی فعالیت کردهاند تجلیل شایسته کنیم. همچنین هماهنگیها برای ورود چند تن از شاعران خارجی به ایران در حال انجام است.
وی ادامه داد: برای این دسته از شاعران خارجی، علاوه بر حضور در جشنواره شعر فجر و شعرخوانی و سخنرانی در آن برنامه مفصلی تدارک دیدهایم که قرار است به صورت یک همایش شعری در مرداد ماه سال آینده برگزار شود.
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