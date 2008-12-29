دلارهای آمریکایی برای کشتار کودکان فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی آنتی وار نوشت: نوزادان در غزه گریه می کنند؛ هوا سرد است و خانه ها برق ندارند. شیری در خانه ها نیست و غذای بسیار کمی وجود دارد. محوله های سازمان ملل بار دیگر متوقف شده اند و اطمینانی نیست که چه زمانی آنها کار انتقال این محموله ها را از سر خواهند گرفت.

" کنث رینگ" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: افراد مریض اجازه رفتن به بیمارستان ها در سرزمینهای اشغالی را ندارند و تعجبی هم ندارد که اینگونه باشد، زیرا مرزها بسته شده و مردم گویی در یک زندان زندگی می کنند.

در ادامه این مطلب آمده است: نکته ای که وجود دارد این است که بیش از یک میلیون نفر در نوارغزه در حال تجربه یک بحران مصیبت بار بشری هستند که در نتیجه سکوت بسیاری از آمریکاییها در برابر این اختناق زشت و وقیحانه در غزه بدتر شده است.

نویسنده خاطر نشان کرده است: ممکن است این مسئله گفته شود که بسیاری از مردم جهان- در دارفور، کنگو، کنیا ، هند و غیره- نیز مشکلاتی را تحمل می کنند، اما آمریکاییها باید این نکته را به خاطر داشته باشند که این حمایت مالی پیوسته ما از اسرائیل است که این محاصره را ممکن می کند. حمایتی که به حدود سه میلیارد دلار در هر سال می رسد .

آنتی وار افزوده است: این ماهستیم که هزینه همه آن هواپیماها و موشکها، همه آن بلدزرهایی که خانه های مردم غزه ( و دیگر فلسطینیها) را ویران می کند، پرداخت می کنیم. این ما هستیم که حقوق همه آن گاردهای نظامی که مردم غزه را در زندان محاصره کرده اند، پرداخت می کنیم.

رینگ با طرح این سوال که آیا مردم آمریکا می خواهند دلارهای مالیاتی آنها اینگونه صرف شود، تاکید کرده است: اگر نمی خواهید اینچنین باشد، پس خطاب به دولت اوباما، سناتورها و کنگره خود و حتی مقامهای اسرائیل بنویسید و به شدت به ادامه این محاصره اعتراض کنید و خواستار توقف آن شوید.

در پایان این مطلب آمده است: آمریکاییها مسئولیتی خاص دارند و شاید با افزودن صدای اعتراض خود به جهان بتوانند به ایجاد موجی از فشار سخت علیه دیوارهای غزه که در نهایت آنها را نابود خواهد کرد، کمک کنند. مردم غزه روی ما حساب می کنند تا آنها را فراموش نکنیم. به صدای آنها گوش دهید.