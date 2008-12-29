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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۴۸

84 درصد دامهای خراسان جنوبی علیه تب برفکی واکسینه شدند

84 درصد دامهای خراسان جنوبی علیه تب برفکی واکسینه شدند

بیرجند- خبرگزاری مهر: مدیر‌کل دامپزشکی خراسان جنوبی از واکسینه شدن 84 درصد دام سنگین استان در هفدهمین مرحله طرح واکسیناسیون سراسری تب برفکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضایی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران به واکسینه شدن 33 هزار و 823 راس دام سنگین استان در این طرح اشاره کرد و افزود: طرح واکسیناسیون سراسری تب برفکی از پنجم آذر آغاز و به مدت یک ماه ادامه داده شد.

وی با بیان اینکه در این مدت دام ‌ها در 950 واحد اپیدیولوژیک به طور رایگان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند، تصریح کرد: آخرین مورد از همه‌ گیری این بیماری در دام ‌های استان، حدود پنج سال پیش بود که خسارات زیادی به صنعت دامداری استان وارد کرد، اما امروز با اجرای منظم طرح‌ های واکسیناسیون، طرح‌ های مراقبت فعال و پایش بیماری و اعمال ضوابط قرنطینه ‌ای حمل دام، تعداد کانون‌ های تب برفکی به صفر رسیده است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند نیز در این جلسه گفت: تعداد هفت هزار و 363 راس دام سنگین در مرحله هفدهم طرح واکسیناسیون سراسری تب برفکی علیه این بیماری واکسینه شدند.

محمد علی رضائی تصریح کرد: واکسینه این تعداد دام در 536 واحد اپیدیولوژیک شهرستان بیرجند توسط چهار اکیپ در مدت 20 روز کاری انجام شده و تاکنون موردی از این بیماری در سطح شهرستان بیرجند مشاهده نشده است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نهبندان نیز از واکسینه شدن 92 درصد دام‌ های سنگین این شهرستان در این طرح خبر داد و گفت: دو هزار و 200 راس گاو و گوساله توسط پرسنل این شبکه واکسینه شدند.

علی نیکپور با اشاره به اینکه از زمان شروع طرح واکسیناسیون سراسری تب برفکی میزان این بیماری به شدت کاهش یافته است، یادآور شد: تب برفکی یک ویروس و بیماری حاد است که خسارات زیادی به دامداران وارد می ‌کند.

کد مطلب 808133

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