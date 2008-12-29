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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۴۲

30 کودک و نوجوان گلستان در عرصه های ملی و بین المللی برتر شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکانون پرورش فکری کودان و نوجوانان گلستان گفت: 30 کودک و نوجوان عضو این کانون طی دوسال اخیر در عرصه های کشوری و بین المللی موفقیت کسب کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون مردانی صبح دوشنبه دربازدید استاندار از این کانون افزود: همچنین دو مربی فرهنگی این استان نیز در جشنواره بین المللی قصه گویی اصفهان برتر معرفی شدند.

وی اظهار داشت: این موفقیتها، عزم و اراده را بر مبنای ارتقاء همه جانبه نسل کودک و نوجوان در این استان نمایان می سازد.

یحیی محمودزاده استاندار گلستان نیز در جمع کودکان و اعضای این کانون افزود: مربیان نسبت به تقویت روحیه پژوهشگری اعضا تلاش کنند، زیرا کانون ظرفیتهای فراوانی در زمینه های رشد انسانی و خلاقیتها دارد.

وی اظهار داشت: مخاطبین شما نسل  کودک و نوجوان بوده، هستند بنابراین بستر برای تربیت دینی، فرهنگ قرآنی و پرورش خلاقیتها  مهیاست.

محمود زاده خطاب به کودکان با بیان اهمیت فریضه نماز خاطرنشان کرد: نماز به عنوان افضل اعمال است پس نمی توان هیچ کاری را بر برترین کار در دنیا ترجیح داد.

13 کانون ثابت و سیار در گلستان فعالیت دارد که 350 هزار کودک و نوجوان این استان را زیرپوشش دارد.

کد مطلب 808134

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