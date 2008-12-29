پولادگر دیگر رئیس فدراسیون تکواندو نیست/ در مورد لیگ تجدید نظر می کنیم

غلامرضا ابراهیمی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: دهم دیماه زمان پایان مهلت چهار ساله فدراسیون تکواندو خواهد بود و طبق اساسنامه مجامع فدراسیون های ورزشی رئیس قبلی تا تشکیل مجمع و برگزاری انتخابات به عنوان سرپرست به کار خود ادامه می دهد مگر آنکه شخص دیگری از سوی سازمان به عنوان سرپرست معرفی شود.

وی در مورد برگزاری دور برگشت لیگ برتر در سال آینده و تداخل آن با برنامه های تیم ملی گفت: این برنامه زمانی طراحی شد که المپیک هنرهای رزمی در دستور کار قرار نداشت ولی بعد از ابلاغ برگزاری این مسابقات و همچنین برگزاری جام فجر و جام باشگاههای آسیا باید تجدید نظر کنیم.

دبیر فدراسیون تکواندو ادامه داد: روز جمعه رقابتهای لیگ پیگیری می شود که در همان زمان جلسه ای با حضور مربیان و سرپرستان تیم ها برگزار و در این مورد تصمیم گیری خواهیم کرد.

ابراهیمی در مورد راه اندازی دوره کاردانی تکواندو گفت: با توافقاتی که بین آکادمی ملی المپیک، فدراسیون تکواندو و دانشگاه جامع علمی کاربردی صورت گرفته قرار شد از ترم آینده رشته کاردانی تربیت مربی تکواندو راه اندازی شود که آکادمی امور نظارتی آن را برعهده خواهد داشت و فدراسیون هم کلیه امور اجرایی آن را تا اهالی این رشته از راه علمی به مدارج بالا دست پیدا کنند.