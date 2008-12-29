به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، این دوره آموزشی نقش رهبران جوان در فعال‌سازی تعهدات و تحکیم گفتگوی میان تمدنها و فرهنگها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

هدف از این دوره آموزشی که از 29 تا 31 دسامبر ( 9 تا 11 دی) در جیبوتی پایتخت جمهوری جیبوتی برگزار می‌شود، بیداری و اطلاع‌رسانی به جوانان نسبت به نقش آنها در فعال‌سازی تعهدات صادره از همایش بین المللی رباط در سال 2005 در زمینه تثبیت گفتگو میان فرهنگها و تمدنها عنوان شده است.

طی این دوره ارزشهای انسانی مشترک، اصول عدالت، صلح، حقوق بشر و تسامح مورد تأکید قرار می‌گیرند.

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) با همکاری کمیته ملی آموزش، فرهنگ و علوم جیبوتی و وزارت جوانان جیبوتی این دوره آموزشی را برگزار می‌کند.