  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۹:۰۵

40 اثر پژوهشی گردشگری سبزوار در معرض دید عموم قرار گرفت

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع ستی و گردشگری شهرستان سبزوار گفت: به مناسبت هفته پژوهش چهل اثر پژوهشی درباره شناخت آثار فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سبزوار در معرض دید عموم قرار گرفت.

حشمت الله متین فر در گفتگو با خبرنگار مهر در سبزوار افزود: لوح فشرده حاوی مقالاتی در خصوص باستان شناسی، تاریخ هنر، مرمت آثار و آسیب شناسی ابنیه تاریخی توسط حوزه پژوهشی این اداره طراحی و ارائه شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع ستی و گردشگری شهرستان سبزوار گفت: مقالات مذکور بر گرفته شده از چند پایان نامه در مقطع دکترا با موضوعات ذکر شده است که جهت ارائه به پژوهشگران در قالب لوح فشرده تهیه شد.

وی ادامه داد: این پایان نامه ها چکیده ای از خدمات و حاصل زحمات حوزه پژوهشی است که با تعامل و همفکری بین دانشگاه و میراث فرهنگی تهیه، تدوین و جمع بندی شده است.

متین فر اظهار داشت: سعی شده است موضوعات پایان نامه ها با رویکرد کاربردی تهیه شود تا بتوان از آنها در حفظ و حراست علمی و فیزیکی آثار استفاده کرد.

کد مطلب 808145

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها