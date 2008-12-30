40 اثر پژوهشی گردشگری سبزوار در معرض دید عموم قرار گرفت

حشمت الله متین فر در گفتگو با خبرنگار مهر در سبزوار افزود: لوح فشرده حاوی مقالاتی در خصوص باستان شناسی، تاریخ هنر، مرمت آثار و آسیب شناسی ابنیه تاریخی توسط حوزه پژوهشی این اداره طراحی و ارائه شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع ستی و گردشگری شهرستان سبزوار گفت: مقالات مذکور بر گرفته شده از چند پایان نامه در مقطع دکترا با موضوعات ذکر شده است که جهت ارائه به پژوهشگران در قالب لوح فشرده تهیه شد.

وی ادامه داد: این پایان نامه ها چکیده ای از خدمات و حاصل زحمات حوزه پژوهشی است که با تعامل و همفکری بین دانشگاه و میراث فرهنگی تهیه، تدوین و جمع بندی شده است.

متین فر اظهار داشت: سعی شده است موضوعات پایان نامه ها با رویکرد کاربردی تهیه شود تا بتوان از آنها در حفظ و حراست علمی و فیزیکی آثار استفاده کرد.