اختصاص سه میلیارد و 600 میلیون ریال به ایجاد بازارچه مرزی دهلران

نعمت الله صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: ایجاد بازارچه مرزی دهلران یکی از مهمترین مصوبات هیئت دولت در استان ایلام بوده است و راه اندازی آن در بخش موسیان واقع در شهرستان دهلران ضرروی است.

وی بیان داشت: در حال حاضر مکان و اعتبار سه میلیارد و 600 میلیون ریال برای ایجاد زیرساختهای این بازارچه مرزی در نظر گرفته شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه ایجاد بازراچه مرزی نیازمند موافقت طرف عراقی و ایرانی است، خاطرنشان کرد: ایجاد این بازارچه مرزی نقش مهمی در صادرات بین کشور ایران و عراق خواهد داشت.

صفری یادآور شد: با ایجاد این بازارچه مرزی با توجه به مسافت 36 کیلومتری مرز دهلران با کشور عراق، صادرات استان ایلام علاوه بر مرز مهران از این مرز نیز به خوبی انجام خواهد شد.