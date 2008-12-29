22 شهید و زخمی در دور جدید حملات هوایی صهیونیستها به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جنگنده های رژیم صهیونیستی شب گذشته جبالیا واقع در شمال نوار غزه را هدف قرار دادند که منجر به شهادت هفت فلسطینی از جمله چهار کودک یک خانواده شد.

منزل این خانواده و چهار کودک دختر آن که یک تا 12 ساله بودند در نزدیکی مسجدی قرار داشت که جنگنده های صهیونیستی آن را هدف قرار دادند.

جنگنده های صهیونیستی همچنین دانشگاه اسلامی غزه را هدف پنج فروند موشک قرار دادند که تلفاتی در بر نداشت.

رژیم صهیونیستی همچنین منزلی در رفح واقع در جنوب نوارغزه را هدف قرار داد که دستکم چهار شهید و 11 زخمی بر جا گذاشت.

از سوی دیگر شمار قربانیان حملات وحشیانه روز شنبه صهیونیستها به مناطق مختلف غزه به بیش از 300 شهید و بیش از هزار زخمی رسیده است که حال 180 تن از زخمی ها وخیم گزارش شده است.