این فیلمنامه‌نویس سینما درباره فعالیت‌های اخیر خود به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "سیم آخر" را به همراه مهدی کرمپور برای وی نوشته‌ام که بخش سوم سه‌گانه "تهران در جستجوی زیبایی" است. در نگارش فیلمنامه دو ویژگی را در نظر داشتیم، اول اینکه کرمپور نسل سومی است و فیلم او نیز باید چنین رویکری داشته باشد و همچنین تهران مدرن مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: شخصیت‌های متعددی را برای این فیلم در نظر گرفتیم تا به این واسطه زوایای مختلف تهران را به نمایش بگذاریم. این فیلم کاملاً قصه‌محور است و به درام اهمیت زیادی دادیم. کرمپور کارگردانی است که در فیلم فرمگرایی مانند "چه کسی امیر را کشت؟" هم از قصه غافل نمی‌شود و به همین خاطر در "سیم آخر" به قصه‌گویی توجه ویژه‌ای داشتیم.

نقیبی یادآور شد در سه‌گانه "تهران در جستجوی زیبایی" هر اپیزود داستان مستقل خود را دارد. فیلم تلویزیونی "روز هفتم" دیگر همکاری نقیبی با کرمپور است که مراحل تولید آن به پایان رسیده و در انتظار نمایش است. فیلمنامه این کار به همراه علیرضا احدی نوشته شده است.

وی درباره همکاری با شایقی نیز گفت: در نگارش فیلمنامه فیلم تلویزیونی "نخلستان صابر" و مجموعه "خراب‌آباد" با شایقی همکاری داشتم. "خراب‌آباد" برای پخش از شبکه یک آماده می‌شود و "نخلستان صابر" هم که در بهمنشیر تصویربرداری شده و امسال در جشنواره فیلم فجر حضور خواهد داشت.

این منتقد سینما از نگارش فیلمنامه‌ای با موضوع انقلاب خبر داد و گفت: نگارش فیلمنامه‌ای را با موضوع انقلاب به تهیه‌کنندگی سیدکمال طباطبایی آغار کرده‌ام که به دلیل محدودیت زمانی برای دهه فجر امسال آماده نخواهد شد. طرح این فیلمنامه به طور مشترک متعلق به من و سامان سیف‌اللهی است.

خسرو نقیبی پیش از این به عنوان فیلمنامه‌نویس در فیلم سینمایی "چه کسی امیر را کشت؟" به کارگردانی مهدی کرمپور حضور داشت.