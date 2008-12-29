فرامرز سروی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: برای هر هواپیمایی امکانات و شرایط خاص پروازی تعریف می شود و هواپیمای ایران 140 نیز در چارچوب قابلیتهای تعریف شده برای آن می تواند پرواز کند و مشکل ایمنی ندارد.

معاون استاندارد سازمان هواپیمایی کشوری افزود: هواپیمای ایران140 می تواند درچارچوب مقررات پروازهای خود را انجام دهد و تمام پروازهایی که گواهینامه سازمان هواپیمایی جهانی(ایکائو) را دریافت کرده باشند، را انجام دهد.

وی ادامه داد: برای انجام پرواز با این هواپیما ممنوعیتی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری صادر نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و ترابری در مراسم ساخت ریل ملی درباره هواپیمای ایران 140 گفت: زمانی که من برای اولین بار خواستم از این هواپیما در پرواز تهران- اصفهان استفاده کنم، حتی یکی از مسوولین این پروژه با ما همراهی نکرد اما این 30 امین پرواز من با هواپیمای ایران 140 است.

حمید بهبهانی ادامه داد: هواپیمای ایران 140 هواپیمای ایمنی است که در داخل کشور ساخته شده است.