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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۴۰

آیت‌الله نوری‌همدانی:

سقوط ذلت بار صهیونیست‌ها در راه‌ است

سقوط ذلت بار صهیونیست‌ها در راه‌ است

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع عظام تقلید قم با صدور پیامی جنایات اخیر غزه را محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این پیام آمده است: با کمال تاسف از دیروز ارتش جنایتکار صهیونیستی با حملات وحشیانه خود نوار غزه را به خاک و خون کشید و صدها نفر از مرد، زن و کودک را به شهادت رسانده و صدها نفر را زخمی کرده است.

می‌دانیم راه این جنایت هولناک را قدرت‌های استکباری مخصوصا آمریکا و سازمان ملل و عرب‌های سازشکار همواره کرده‌اند.

اکنون ما پس از محکوم ساختن این جنایت‌‌های ضد بشری از همه علمای اسلام و مسلمانان جهان می‌خواهیم که صف واحدی در برابر صهیونیست‌ بین‌المللی و استکبار جهانی ترتیب دهند و برای کمک و حمایت مردم مظلوم فلسطین به پا خیزند و امروز را که رهبر معظم انقلاب اسلامی روز عزای عمومی اعلام کرده است روز عزای عمومی مسلمانان بدانند.

در ضمن صهیونیست‌های جنایتکار باید بدانند که این جنایت‌ها بی‌جواب نخواهد ماند و سقوط ذلت‌بارآنها را تسریع خواهد کرد.

کد مطلب 808154

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