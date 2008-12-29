به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این پیام آمده است: با کمال تاسف از دیروز ارتش جنایتکار صهیونیستی با حملات وحشیانه خود نوار غزه را به خاک و خون کشید و صدها نفر از مرد، زن و کودک را به شهادت رسانده و صدها نفر را زخمی کرده است.



می‌دانیم راه این جنایت هولناک را قدرت‌های استکباری مخصوصا آمریکا و سازمان ملل و عرب‌های سازشکار همواره کرده‌اند.



اکنون ما پس از محکوم ساختن این جنایت‌‌های ضد بشری از همه علمای اسلام و مسلمانان جهان می‌خواهیم که صف واحدی در برابر صهیونیست‌ بین‌المللی و استکبار جهانی ترتیب دهند و برای کمک و حمایت مردم مظلوم فلسطین به پا خیزند و امروز را که رهبر معظم انقلاب اسلامی روز عزای عمومی اعلام کرده است روز عزای عمومی مسلمانان بدانند.



در ضمن صهیونیست‌های جنایتکار باید بدانند که این جنایت‌ها بی‌جواب نخواهد ماند و سقوط ذلت‌بارآنها را تسریع خواهد کرد.