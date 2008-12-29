سران کشورهای اسلامی نشست فوق العاده برگزار کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است : رژیم صهیونیستی در اقدامی تروریستی مردم بیدفاع غزه را به خاک و خون کشید، حرکتی که در تناقض آشکار و صریح با همه کنوانسیونها و مقررات بینالمللی در مورد منع کشتار غیرنظامیان است و بر اساس گزارشها تا این زمان بیش از 282 کشته و بیش از 600 زخمی بر جای گذاشته است.
در ادامه این بیانیه می خوانیم : دهها سال است که سرزمین مظلوم فلسطین لگدکوب چکمهپوشان تروریستی است که با حمایت قدرتهای سلطه طلب به اشغال درآمده است و میلیونها نفر را آواره کرده و ساکنان صاحبخانه را به اسارت گرفتهاند و با رخوت و ضعف و بیاعتنایی دولتهای اسلامی و عربی که برای خود خفت و ننگ خریدهاند و شرف و مسئولیت اسلامی و انسانی را در برابر این ملت مظلوم و نیز جهانیان باختهاند، هر روز دامنه جنایات علیه آنان گسترش مییابد، اما اینبار داستان غزه مظلوم داستان دیگری است.
مجمع روحانیون مبارز خاطرنشان کرده است : مردم مظلوم و بیپناه غزه که با وجود برخورداری از دولتی برآمده از اراده دمکراتیک خود مدتهای مدیدی است در محاصره بیرحمانه این رژیم اشغالگر به سر میبرد، با حملات این رژیم به خاک و خون کشیده میشوند تا کیفر و عقوبت رای خود در انتخابات مردمی اخیر را که تحت نظارت مجامع بینالمللی برگزار شد، پس دهند و هم درس عبرتی باشند برای دیگر مردم فلسطینی در کرانه باختری که گمان نبرند با الگو گرفتن از مقاومت دو ساله مردم غزه در برابر محاصره کامل و همه جانبه و گرسنگی و تشنگی و تنگناهای معیشتی، میتوانند راه ایستادگی و پایداری آنان را در پیش گیرند و شرف آزادی و انسان بودن و برخورداری از دولت مردمی را بر فقر و بینانی ترجیح دهند.
این تشکل تاکید دارد : حمایت قدرتهای بزرگ، سکوت خفتبار مجامع بینالمللی و بدتر از همه بیاعتنایی و بلکه همکاری حکومتهای منطقه، اشغالگران را در جنایات خود جریتر کرده است و نزدیک به 5/1 میلیون نفر از مردم بیپناه این خطه تنها به دلیل دفاع از حقوق مشروع خودشان در شرف فاجعهای انسانی قرار گرفته و رژیم صهیونیستی در آغاز سال میلادی جدید و با چراغ سبز قدرت های بزرگ و دولت آمریکا عیدی خونینی به مردم بی دفاع غزه داده است.
در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم : دولت اسرائیل با نظر مساعد جرج بوش رئیس جمهور آمریکا دست به این خشونت فاجعه آمیز زده است تا بر کارنامه هشت ساله ریاست جمهوری بوش که به اعتراف آگاهان با شکست او در عراق و افغانستان به پایان رسیده است، سرپوش بگذارد.
در ادامه آمده است : دولت اسرائیل نیز با توجه به شکست حقارت باری که در جنگ 31 روزه با حزب الله لبنان تجربه کرده است یک بار دیگر با قتل عام مردم بیدفاع غزه میکوشد تا بر این رسوایی بزرگ خود مهر فراموشی بزند. درود بر مقاومت ملت مظلوم ولی سرافراز فلسطین، درود بر ارواح پاک شهیدان غزه و سلام بر مردمی که به نمایندگی از همه انسانهای آزاد، حملات وحشیانه دشمنان انسان را تحمل میکنند ولی دست از آرمان والای اسلامی و انسانی خود برنمیدارند و نیز درود بر مردم مسلمان و شریف جهان عرب که این روزها با تظاهرات و اعتراضهای خود، ننگ این جنایات تاریخی را بر کفپوش خیابانهای کشورهای عربی به تصویر میکشند.
مجمع روحانیون مبارز ضمن محکوم کردن این جنایت بشری خواستار توقف هر چه سریع تر این جنایات بر ضد مردم بیگناه غزه است و از سران کشورهای اسلامی میخواهد این فاجعه کشتار مردم غزه را در نشست فوق العاده خود رسیدگی کنند و همه مسلمانان، همه آزادگان و همه خیرخواهان و دولتهای اسلامی و عربی را فرامیخواند تا با همه توان و وجود در برابر این جنایات و به نفع مظلومان فلسطینی و غزه به پا خیزند و اطمینان داشته باشند که خدا با آنان است و اگر همت کنند دشمن خدا را بر سر جای خود خواهند نشاند. بیایید خدا را یاری کنیم تا شایسته یاری خدا باشیم.
نظر شما