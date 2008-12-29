ستاد رسیدگی به چای ایران تشکیل شد

ایرج هوسمی در گفتگو با مهر گفت: از حدود یک ماه گذشته ستاد رسیدگی به مسایل چای ایران با حضور 9 وزیر و استاندار گیلان تشکیل شد و پیش بینی می شود در سال زراعی آینده وزارت بازرگانی به عنوان عهده دار امور مربوط به چای تعیین شود.

رئیس اتحادیه چایکاران کشوربا اشاره به تشکیل سه کارگروه ویژه در بخشهای سازمان چای، اداره کل بازرگانی و اداره کل صنایع و معادن استان گیلان در سالجاری عنوان کرد: با تشکیل ستاد مذکور و تعیین یک متولی اصلی برای چای کشوربه نظر می رسد سیاستگذاری ها در ارتباط با این محصول از سوی این ستاد اعمال شود.

عدم پرداخت اعتبار 11 میلیارد تومانی به زراعی باغات چای

وی بیان کرد: در حال حاضر اعتبار به زراعی باغات چای به مبلغ 11 میلیارد تومان برای 32 هزار هکتار باغات شمال کشور هنوز از سوی دولت تامین و پرداخت نشده؛ لذا چایکاران از توان مالی برای انجام عملیات زمستانه، احیا، اصلاح، حرس و آماده سازی باغات برخوردار نیستند.

هوسمی با اعلام اینکه خرید تضمین برگ سبز چای در سال زراعی آینده از سوی سازمان تعاون روستایی در هاله ای از ابهام قراردارد افزود: از سال 84 تاکنون برگ سبز چای و چای خشک به نرخ تضمینی توسط سازمان تعاون روستایی خریداری شده است، اما با توجه به انبار شدن بیش از 100 هزار تن چای بعید به نظر می رسد این سازمان در سال زراعی آینده نسبت به خرید تضمینی برگ سبز چای وارد عمل شود.

پیش بینی عدم خرید تضمینی برگ سبز چای در سال آتی

وی تاکید کرد: عدم برآورد هزینه های تولید برگ سبز چای از سوی دولت سبب تولید چای نامرغوب از سوی کشاورزان شده و این امر با انباشت چای در انبارهای سازمان تعاون روستایی همراه شده است.

رئیس اتحادیه چایکاران کشوراظهارداشت: ورود چای قاچاق به کشور و فروش آنها از کیلویی 10 تا 15 هزار تومان در بازار مصرف یکی دیگر از عواملی است که به عدم فروش چای تولید داخلی منتهی شده و در نهایت سبب می شود تا سازمان تعاون روستایی از خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی آتی ممانعت به عمل آورد.