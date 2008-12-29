درخواست استیضاح وزیر صنایع به تعویق افتاد/ تشکیل کمیته پیگیری مصوبات

سعدالله نصیری نماینده زنجان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهارداشت: در پی تهیه طرح استیضاح وزیر صنایع امضا کنندگان طرح استیضاح و مجمع نمایندگان زنجان به درخواست محرابیان جلسه ای با حضور وی برگزار کردند.

وی افزود: این جلسه سه شنبه هفته گذشته برگزار شد و بر اساس قول مساعدتی که وزیر به نمایندگان داد تا حدی در مسیر یافتن راه حل مسائل مورد نظر نمایندگان پیش رفتیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: در صورت برآورده شده خواسته های مجمع نمایندگان استان زنجان از سوی وزیر مطمئنا پیگیری استیضاح نیز منتفی خواهد شد اما درغیر این صورت با پیگیری طراحان استیضاح بر تعداد امضاها نیز افزوده می شود.

نصیری یادآور شد: هم اکنون هم طرح استیضاح وزیر صنایع دارای نصاب لازم است.

نماینده زنجان تاکید کرد: تلاش ما بر تعامل و تفاهم بیشتر با وزیر و وزارتخانه است و معتقدیم استیضاح می تواند به عنوان آخرین ابزار استفاده شود.

نصیری گفت: با توافق صورت گرفته با وزیر و نمایندگان مقرر شد کمیته ای در وزارت صنایع برای پیگیری و اجرای قوانین مصوب در حوزه صنعت و معدن به خصوص در موارد مربوط به استان زنجان تشکیل شود.

وی از برگزاری اولین جلسه این کمیته در روزهای آینده خبر داد و گفت: برای ما زمان مهم است و این نکته را نیز به وزیر صنایع متذکر شده ایم. ما مصر به اجرای قوانین مصوب در حوزه صنایع و معادن هستیم و نتایج جلسات کمیته مربوطه را پیگیری خواهیم کرد.

امضاهای طرح استیضاح وزیر صنایع در حاشیه جلسه علنی چهارشنبه 26 آذر ماه مجلس جمع آوری شد. عدم اجرای جزء 5 و بند (و) تبصره 29 قانون بودجه سال 76 کل کشور مبنی بر واگذاری حق بهره برداری از برخی معادن کشور مهمترین محور این طرح است.