دو دندانپزشک برای 170 هزار بیمه شده نیشابور

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، اوضاع نابسامان خدمات تامین اجتماعی نیشابور به ویژه خدمات دندانپزشکی مردم را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است به گونه ای که مراجعان برای گرفتن یک نوبت باید ساعتهای طولانی در نوبت انتظار بمانند که این امر علاوه بر هدر رفتن زمان و هزینه، مشکلات روحی را برای مراجعه کننده پدید می آورد.

نوبتهای 20 روزوه برای دندانپزشکی تامین اجتماعی

یکی از مراجعه کنندگان با انتقاد از عدم حضور دندانپزشک زن در درمانگاه تامین اجتماعی نیشابور افزود: روز ششم دی ماه برای تعیین وقت مراجعه کردم که برای بیست و پنجم اسفند ماه به من وقت دادند.

یکی از روستاییان مراجعه کننده به درمانگاه نیز در این خصوص گفت: به دلیل بالا بودن هزینه های درمانی و برای اینکه استفاده از خدمات درمانی این مجموعه رایگان است مجبوریم مسافت زیادی را چندین بار طی کنیم.

در همین راستا رئیس درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی نیشابور پاسخهای کوتاهی به خبرنگار مهر داد.

دکتر محمدرضا دریانیان افزود: پرسش های خود را مکتوب بدهید تا برای روابط عمومی و حراست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ارسال کنیم که به محض دریافت پاسخ، شما را مطلع خواهیم کرد.

وی در عین حال در خصوص معضل نوبت گفت: پیشنهادهای متعددی از مردم را درباره حل این مشکل با توجه به امکانات موجود بررسی کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که عدالت این است که 60 درصد وقت پزشکان را برای بیماران اورژانسی و باقی را برای نوبت دهی در اوقات بعدی تقسیم کنیم و چاره ای جز این نداریم.

در همین حال یک مقام آگاه به مهر گفت: در حال حاضر فقط دو نفر دندانپزشک در این درمانگاه مشغول ارائه خدمات به 170 هزار بیمه شده فرعی تامین اجتماعی شهرستان هستند که طبیعی است نتوانند پاسخگوی این جمع عظیم مراجعان باشند.

حداقل 6 دندانپزشک در درمانگاه نیشابور نیاز است

وی که نخواست نامی از وی برده شود، نیاز این درمانگاه به حضور دندانپزشک را حداقل شش نفر عنوان کرد و افزود: نامه نگاریهای مسئولان اینجا به استان گواه پیگیری مشکل موجود است ولی استان نتوانسته جواب این نیاز را بدهد.

وی در عین حال گلوگاه اصلی این معضل را عدم تعهد سازمانهای بیمه ای به جمیع بیماریهای دهان و دندان دانست و یادآور شد: هم اکنون فقط تعداد محدودی از بیماریها چون جراحی لثه و کشیدن دندان توسط بیمه قبول می شود و اگر بیمه این وضعیت را تغییر دهد و برای رفاه حال مردم همه بیماریها را در لیست بیماریهای مورد قبول بیمه قرار دهد به طور قطع از ازدحام در مقابل درمانگاه تامین اجتماعی کاسته می شود و مردم به سایر دندانپزشکان سطح شهرستان مراجعه می کنند.