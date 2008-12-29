مجتبی فرآورده در این باره به خبرنگار مهر گفت: روزهای 22 و 23 دی موسیقی متن فیلم در ارکستر فیلارمونیک پکن ضبط می‌شود. "ملک سلیمان" فیلمی بین‌المللی است و به همین دلیل باید موسیقی آن جهانی باشد. فیلم دالبی دیجیتال تولید شده است.

صحنه‌ای از پروژه تاریخی مذهبی "ملک سلیمان"

وی در ادامه افزود: امسال از پانک چان آهنگساز فیلم جدید شهریار بحرانی فیلم سینمایی "جنگ‌سالاران" ساخته پیتر چان که تاکنون در جشنواره‌های متعدد جهانی نامزد دریافت جایزه بوده، در جشواره فیلم فجر به نمایش درمی‌آید.

فرآورده درباره مراحل فنی "ملک سلیمان" گفت: صداگذاری فیلم توسط کین سون تسانگ 24 دی در هنگ کنگ به پایان می‌رسد. البته دو صحنه تصاویر اجنه و شیاطین به دلیل پیچیدگی‌های تصویری ممکن است برای جشنواره فیلم فجر آماده نمایش نشود. اما این دو صحنه قطعا برای نمایش جهانی و داخلی فیلم آماده خواهد شد.

تهیه‌کننده "ملک سلیمان" ادامه داد: هزینه‌های زیادی برای تولید این پروژه بزرگ صرف شده و قرار نیست تنها برای جمعیت 70 میلیونی ایران به نمایش درآید. امیدواریم با برنامه‌ریزی بتوانیم این فیلم سینمایی تاریخی و مذهبی را اکران جهانی کنیم.

پروژه تاریخی "ملک سلیمان" داستان زندگی و رویدادهای زندگی حضرت سلیمان (ع) را بر اساس قرآن روایت می‌کند. این فیلم روز 14 تیر 86 در سالروز ولادت حضرت زهرا (س) در رستم‌آباد گیلان کلید خورد و پس از 9 ماه کار به پایان رسید.

امین زندگانی، محمود پاک‌نیت، حسین محجوب، مهدی فقیه، ارژنگ امیرفضلی، الهام حمیدی و... بازیگران، حمید خضوعی ابیانه مدیر فیلمبرداری، حمید قدیریان مدیر هنری، سعید ملکان طراح گریم و مجید صباغ‌بهروز عکاس "ملک سلیمان" هستند.