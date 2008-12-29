پاپ خواستار خاتمه خشونت در سرزمین مقدس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هرالد، پاپ بندیکت شانزدهم که در جمع زائران میدان سنت پیتر سخنرانی می کرد گفت: مردگان ، زخمی شدگان، مال باختگان، رنج دیدگان و اشک از محصولات و نتایج این حملات مصیبت بار هستند .

وی همچنین خواستار دیپلماسی برای جایگزین کردن به جای منطق تنش و خشونت شد.

پاپ به زائران میدان سنت پیتر گفت که سرزمین مسیح بیش از این نمی تواند شاهد خونریزی باشد که به نحوی بی پایان تکرار می شود.

بندیکت شانزدهم افزود: می خواهم این خشونت که در تمام ابعاد باید محکوم شود، خاتمه یافته و آتش بس در نوار غزه از سرگرفته شود.