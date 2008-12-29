شهنازی کاندیدای ریاست ATTU شد / اعلام آمادگی برای دو پست آسیایی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ شهنازی که در حال حاضر قائم مقام کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا و نایب رئیس فدراسیون منطقه آسیای میانه است، آمادگی خود را برای حضوردر انتخابات 2009 ATTU اعلام کرده است.

ابقا در پست قائم مقامی و تصدی ریاست یا خزانه داری کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا گزینه‌های مورد نظر شهنازی برای شرکت درانتخابات آتی این کنفدراسیون است.

دور جدید انتخابات کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا (ATTU) آبان ماه سال آینده همزمان با برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا انجام خواهد شد.

شهنازی که درانتخابات سال 2005 آسیا به عنوان قائم مقام ATTU برگزیده شد و اخیرا هم برای نایب رئیسی فدارسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF) اعلام آمادگی کرده است، اولویت اولش از حضور در انتخابات سال آتی کنفدراسیون آسیا بر عهده گرفتن پست ریاست این قاره است. در حال حاضر "لی پورانگ" از چین ریاست کنفدارسیون تنیس روی میز آسیا را بر عهده دارد. "چو" سنگاپوری نیز خزانه دار است.

در حال حاضر هند به عنوان میزبان برگزاری همزمان انتخابات کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا و مسابقات قهرمانی قاره انتخاب شده است. اما به دلیل بحران‌های سیاسی در این کشور احتمال محل برگزاری این دو رویداد دور از ذهن نیست.