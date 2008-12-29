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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۲۱

در آستانه محرم/

1200 مبلغ به مناطق مختلف لرستان اعزام می شوند

1200 مبلغ به مناطق مختلف لرستان اعزام می شوند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان لرستان از اعزام یک هزار و 200 مبلغ و روحانی در آستانه ماه محرم به مناطق مختلف استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام قنبر علی خادمی صبح امروز در گردهمایی بزرگ توجیهی مبلغین اعزامی در ماه محرم و در جمع اولین کاروان مبلغین غیر بومی اعزامی به لرستان، اظهار داشت: باهمکاری وتعامل مسئولین اجرایی استان، آمار مبلغین اعزامی در محرم امسال بی سابقه بوده و به بیش از یک هزارودویست نفر افزایش یافته است.

وی ابراز امیدواری کرد: تا پایان محرم امسال یک هزار و 500 مبلغ به مراکز بخش‌ها و روستاهای استانبه ویژه روستاهایی که تاکنون مبلغ اعزام نشده است اعزام شود.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موقعیت و مسائل و مشکلات فرهنگی استان خطاب به مبلغین عنوان کرد: سعی کنید به مسائل کاربردی و بیان احکام اولیه تاکید بیشتری داشته و همچنین در کنار تشکیل مجالس عزاداری و سوگواری امام حسین (ع) احکام دینی را نیز برای مردم بازگو کنید.

حجت الاسلام خادمی همچنین ضمن تاکید بر روضه خوانی توسط مبلغین از آنان خواست که روضه خوانی را در برنامه های خود لحاظ کرده و مردم را با روند صحیح وقایع عاشورا با استفاده از مقاتل مستند و معتبر آشنا کنند.

کد مطلب 808172

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