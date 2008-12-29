18 منطقه در هرمزگان تحت پوشش برنامه های تقویتی کنکور قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد فولادی صبح امروز در حاشیه نشست شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با هدف کمک به دانش آموزان مستعد بی بضاعت استان به خصوص در مناطق دور دست از مرکز، کلاسهای کنکور ویژه ای با بهره گیری از اساتید برجسته آموزش و پرورش هرمزگان در 18 منطقه این استان برگزار می شود.

وی افزود: این کلاسها به مدت چهار ماه و در هر منطقه برگزیده دو پایگاه و در هر پایگاه برای چهار درس عمومی و چهار درس اختصاصی تشکیل می شود.

فولادی ادامه داد: 50 درصد هزینه برگزاری این کلاسها توسط سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان و با همکاری استانداری این استان تامین شده و فرزندان فرهنگیان، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و دانش آموزان بی بضاعت به تشخیص کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از تخفیف ویژه شهریه برخوردار خواهند بود.