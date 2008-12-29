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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۳۱

18 منطقه در هرمزگان تحت پوشش برنامه های تقویتی کنکور قرار می گیرد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر گروه آموزش متوسطه سازمان آموزش و پرورش هرمزگان گفت: به منظور حمایت دانش آموزان مستعد در این استان 18 منطقه محروم تحت پوشش برنامه های جامع تقویتی کنکور قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد فولادی صبح امروز در حاشیه نشست شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با هدف کمک به دانش آموزان مستعد بی بضاعت استان به خصوص در مناطق دور دست از مرکز، کلاسهای کنکور ویژه ای با بهره گیری از اساتید برجسته آموزش و پرورش هرمزگان در 18 منطقه این استان برگزار می شود.

وی افزود: این کلاسها به مدت چهار ماه و در هر منطقه برگزیده دو پایگاه و در هر پایگاه برای چهار درس عمومی و چهار درس اختصاصی تشکیل می شود.

فولادی ادامه داد: 50 درصد هزینه برگزاری این کلاسها توسط سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان و با همکاری استانداری این استان تامین شده و فرزندان فرهنگیان، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و دانش آموزان بی بضاعت به تشخیص کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از تخفیف ویژه شهریه برخوردار خواهند بود.

کد مطلب 808173

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