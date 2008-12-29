به گزارش خبرگزاری مهر، در سالهای گذشته برخی مراکز بدون هماهنگی با سازمان تبلیغات اسلامی مبلغ اعزام میکردند که امسال این مشکل برطرف شده، به همین دلیل، امسال سقف اعزام مبلغ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
علاوه بر ظرفیتیابی و ظرفیتسازی تبلیغی، تغذیه فکری شبکه تبلیغی کشور از دیگر اقدامات سازمان تبلیغات برای محرم امسال بوده است.
توزیع جلد پنجم کتاب شبستاناندیشه ویژه محرم و بیش از 5 هزار جلد کتاب ره توشه بین مبلغان اعم از روحانیون مستقر و طرح هجرت نیز در راستای تغذیه فکری مبلغان انجام شده است .
مبلغانی که به مساجد اعزام میشوند، در ترویج و نشر اسلام نابمحمدی و فرهنگ متعالی عاشورا میکوشند.
این مبلغان و مبلغات یا از طریق هماهنگی با مرکز اعزام مبلغ تأمین میشوند یا توسط خود استانها که در نهایت همه مبلغان چه مبلغان مقیم استانها چه غیرمقیم، توسط خود اداره کل تبلیغات اسلامی استانها اعزام میشوند.
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