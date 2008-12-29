به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران اقدامات صهیونیست ها در نوار غزه و حمله به زنان و کودکان بی دفاع فلسطینی را نسل کشی آشکار توصیف و آن را محکوم کرد.

وی با اعلام اینکه بعد از پایان این نشست، اعضای وزارت خارجه نیز به جمع تظاهرکنندگان ضدصهیونیستی در میدان فلسطین، خواهند پیوست، گفت: در بحث کمک به غزه و اقدامات انسان دوستانه مربوط به این مسئله، وزارت خارجه نقش محوری دارد.



سخنگوی وزارت امر خارجه با بیان اینکه به تاخیر افتادن سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق به کشورمان دلیل سیاسی ندارد، گفت: این نوع سفرها نیاز به هماهنگی دارد و دلایل پروتکلی و تنظیم وقت دیدارها، دلیل به تاخیر افتادن این سفر بوده است.

وی خبر داد که این سفر در اوایل هفته آینده برگزار می شود.

قشقاوی تصریح کرد: اراده ایران و عراق بر گسترش روابط است.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان همچنین ابراز امیدواری کرد که این اجلاس بتواند همکاری های دوجانبه ایران و شورای همکاری خلیج فارس را تعمیق بخشد.



اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.