واگذاری 90 درصد فعالیتهای بهزیستی خراسان جنوبی به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد حسن اکبری مطلق صبح امروز در مراسم افتتاح کارگاه آموزشی چهار روزه پایگاه‌ های خدمات استان ‌های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سیستان و بلوچستان در بیرجند گفت: دولت نهم پیشگام واگذاری امور به بخش غیردولتی و اجرای سیاست‌ های اصل 44 قانون اساسی بوده و در سطح کشور سازمان بهزیستی نیز 85 درصد فعالیت‌ های خود را به بخش غیردولتی واگذار کرده است.

وی با بیان اینکه واگذاری امور به بخش غیردولتی و کاهش تصدی گری دولت سبب کم شدن هزینه ‌ها و افزایش کیفیت بخشی در انجام امورات می شود، تصریح کرد: امروز رویکرد عوض شده و با توجه به تنوع و تکثر آسیب‌ ها در سطح جامعه مشارکت مردم بسیار مهم و اساسی است و اکنون پیشگیری از آسیب‌ ها به بحثی مردمی تبدیل شده که توفیقات خوبی در پی دارد.

مدیرکل سازمان بهزیستی خراسان جنوبی در پایان هدف اساسی کارگاه آموزشی پایگاه‌ های خدمات را دانش‌ افزایی و افزایش تجربیات عنوان کرد.

معاون پیشگیری سازمان بهزیستی خراسان جنوبی نیز در آئین افتتاحیه این کارگاه منطقه ‌ای گفت: این کارگاه با عنوان پروژه‌ نویسی، مستندسازی و گزارش ‌نویسی و طرح ظرفیت ‌سازی برگزار می شود.

شهرام شیخانی تصریح کرد: هدف تشکل‌های غیردولتی پایگاه ‌های سلامت اجتماعی ارتقاء سلامت با همکاری مردم است.

این کارگاه به میزبانی خراسان جنوبی برگزار می شود و به 25 کارشناس و فعال جمعیت همیاران سلامت از چهار استان کشور آموزش ‌های لازم ارائه می شود.