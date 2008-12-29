موافقت کنفدراسیون فوتبال آسیا با میزبانی مازندران در فوتبال جوانان قاره کهن

احمد سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون 9 کشور آسیایی برای شرکت در رقابتهای فوتبال نوجوانان آسیا اعلام آمادگی کردند.

وی از ذکر نام این 9 تیم در زمان حاضر خودداری کرد و گفت: به طور حتم تعداد این تیمها تا آغاز مسابقات افزایش خواهد یافت.

معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل تربیت بدنی مازندران تصریح کرد: این رقابتها در رده سنی زیر 14 سال و از 28 اردیبهشت تا سوم خرداد ماه سال آینده در استادیوم شهدای ساری برگزار می شود.

سعادتمند عنوان کرد: فیفا بهمن ماه امسال نماینده ویژه خود را برای بازدید از استادیوم شهدای ساری و محل اسکان تیم های شرکت کننده به مازندران اعزام خواهد کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون ستاد هماهنگی و پشتیبانی این رقابت ها در اداره کل تربیت بدنی مازندران تشکیل شده است، افزود: تمام مجموعه استان از هم اکنون در تلاش هستند این رویداد مهم ورزشی در سطح قاره آسیا هر چه با شکوهتر و در شان مازندران برگزار شود.

سعادتمند خاطر نشان کرد: این نخستین بار است که مازندران میزبان رویداد فوتبال نوجوانان آسیا می شود.