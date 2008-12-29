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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۴۷

درگفتگوی تلفنی ؛

احمدی نژاد و عبدالله واد خواستار نشست فوق‌العاده کنفرانس اسلامی شدند

احمدی نژاد و عبدالله واد خواستار نشست فوق‌العاده کنفرانس اسلامی شدند

رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی در گفتگوی تلفنی بر ضرورت تشکیل نشست فوق‌العاده سازمان کنفرانس اسلامی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و عبدالله واد رئیس دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی در این گفتگوی تلفنی ضمن محکوم کردن جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در غزه، بر لزوم تلاش مناسب و سریع کشورهای اسلامی برای جلوگیری از فعالیت های ضد انسانی صهیونیست ها در غزه تأکید کردند.

 احمدی‌نژاد و عبدالله واد  با اشاره به اوضاع اسفبار مردم مظلوم غزه تصریح کردند: باید با گشودن راه‌ها، کمک‌های غذایی، دارویی و درمانی به مردم غزه ارایه شود. 

رئیس جمهوری اسلامی ایران  اظهار داشت : کشورهای اسلامی باید از ادامه جنایات صهیونیست ها جلوگیری کنند.

رئیس جمهور سنگال که همزمان ریاست دوره ای سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده دارد نیز تأکید کرد: سازمان کنفرانس اسلامی جنایات صهیوینیست ها را محکوم کرده و برای نجات فلسطینیان تلاش می کند.

کد مطلب 808190

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