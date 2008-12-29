به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و عبدالله واد رئیس دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی در این گفتگوی تلفنی ضمن محکوم کردن جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در غزه، بر لزوم تلاش مناسب و سریع کشورهای اسلامی برای جلوگیری از فعالیت های ضد انسانی صهیونیست ها در غزه تأکید کردند.



احمدی‌نژاد و عبدالله واد با اشاره به اوضاع اسفبار مردم مظلوم غزه تصریح کردند: باید با گشودن راه‌ها، کمک‌های غذایی، دارویی و درمانی به مردم غزه ارایه شود.



رئیس جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت : کشورهای اسلامی باید از ادامه جنایات صهیونیست ها جلوگیری کنند.



رئیس جمهور سنگال که همزمان ریاست دوره ای سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده دارد نیز تأکید کرد: سازمان کنفرانس اسلامی جنایات صهیوینیست ها را محکوم کرده و برای نجات فلسطینیان تلاش می کند.