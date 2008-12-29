کشتی کمک ایرانیان امروز عازم غزه است/ هواپیماهای ایرانی به قاهره رفتند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بندر عباس، این محموله که حاوی 2 هزار تن مواد غذایی و دارویی برای مردم غزه است از بندر عباس عازم شط العرب شده و پس از گذر از دریای سرخ در بندر عقبه اردن پهلو خواهد گرفت.

ارسال نخستین کشتی حامل کمکهای مردمی ایران به غزه در حالی صورت می گیرد که طی روزهای اخیر و در پی رایزنیهای انجام شده و تلاشهای دیپلماتیک وزارت امور خارجه، 2 فروند هواپیمای حامل مواد غذایی اهدایی کشورمان به مردم غزه نیز به مصر اعزام شده اند.

خبرنگار مهر اطلاع یافت که به رغم مانع تراشی قاهره جهت ارسال کمکهای کشورمان برای مردم غزه، بر اساس تلاشهای دیپلماتیک وزارت خارجه در دو روز اخیر گشایشهایی در این خصوص حاصل شده و تهران توانسته محموله دو فروند هواپیمای مذکور را برای مردم غزه بفرستد.

همچنین هیئتی متشکل از مقامات دولتی و غیر دولتی، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان جنبشهای مقاومت اسلامی فلسطین و لبنان و همچنین چند تن از سفرای کشورهای عربی به همراه تعدادی از مسئولان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برای بدرقه کشتی حامل محموله کمکهای کشورمان به مردم غزه به بندر عباس سفر کرده اند.

تلاشهای کشورمان برای اعزام تعدادی از مجروحان فجایع اخیر غزه به ایران از طریق هواپیماهایی که طی روزهای اخیر به مصر سفر کرده اند، به دلیل مخالفت قاهره تاکنون به نتیجه ای نرسیده اما ایران آمادگی خود در این خصوص را رسما به طرف فلسطینی و مصری اعلام کرده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.