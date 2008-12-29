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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۵۰

علی کفاشیان وعده داد :

فوتبال از بازیهای گوانگجو و کشورهای اسلامی سه مدال کسب می کند

فوتبال از بازیهای گوانگجو و کشورهای اسلامی سه مدال کسب می کند

رئیس فدراسیون فوتبال در جلسه بررسی برنامه های این فدراسیون برای حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو و دومین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از کسب 3 مدال طلا از این دو رویداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که به ریاست محمد علی آبادی رئیس سازمان و رئیس کمیته ملی المپیک و با حضور بهرام افشارزاده دبیر کل و برخی از اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و مسوولان حوزه ورزش قهرمانی سازمان برگزار شد، علی کفاشیان اعلام کرد فدراسیون فوتبال در بازی‌های آسیایی گوانگجو و دومین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی درمجموع 3 مدال طلا کسب خواهد کرد.

وی افزود: کسب عنوان نخست بازی های آسیایی چین دربخش مردان و دو مدال طلای بازی های کشورهای اسلامی در دو بخش مردان و زنان پیش بینی فدراسیون از این رقابتهاست.

رئیس فدراسیون فوتبال درادامه بهره گیری از مربیان داخلی یا خارجی مجرب که زمینه ارتقاء فوتبال کشورمان را در پی داشته باشد از دیگر برنامه های فدراسیون برشمرد.

در ادامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی با اعلام حمایت از برنامه ها و تصمیمات کلان فدراسیون که باعث رشد و توسعه فوتبال کشور در بخش قهرمانی شود، گفت: نیازهای فدراسیون و تیمهای ملی اعزامی به این دو رویداد تا جایی که امکان داشته باشد تامین خواهد شد.

دراین نشست همچنین کسب مجوز برای حضور تیم ملی فوتبال بانوان در بازیهای آسیایی گوانگجو ، سرمایه گذاری برروی تیم های نوجوانان و جوانان ، برنامه ریزی برای حضور و فعالیت بیشتر بانوان کشور در عرصه فوتبال مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 808194

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