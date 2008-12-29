امر به معروف و نهی از منکر از جلوه های اصلی قیام عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، حجت الاسلام سید علیرضا تکیه ای صبح امروز در گردهمایی مداحان و مسئولین هیئت های مذهبی شهرستان شاهرود، گفت: روحانیون مانع نفوذ بدعت ها و خرافات در آیین های عزاداری شوند.

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر سرلوحه زندگی انبیا(ع) بود، گفت: مسئولان خود باید در امر به معروف و نهی از منکر نمونه باشند.

وی با تاکید بر برگزاری نماز اول وقت در هیئات های مذهبی افزود: طولانی کردن زمان برگزاری نماز جماعت و طولانی شدن زمان عزاداری ها باعث دوری جوانان از این محفل ها می شود.

سید علیرضا تکیه ای با انتقاد از برخی سنت های نادرستی که در دین به وجود آمده است، گفت: اسلام دین آسانی است ولی این انسان ها هستند که با بعضی از رفتارهای خود دین را سنگین جلوه داده اند.

نائب رئیس مجمع علما و طلاب قم تصریح کرد: هیئت های مذهبی نقش مهمی در توسعه دینی دارند و باید با مد نظر قرار دادن مبانی صحیح اسلام و استفاده از نمادهای صحیح در راستای جذب جوانان به اسلام واقعی جدی تر باشند.

به گفته وی با فرهنگ سازی می توان عزاداری مورد قبول اسلام را در جامعه نهادینه کرد.