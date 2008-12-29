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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۵۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ادامه رایزنی برای معرفی جانشین ست کوویچ / دامغانی سرمربی موقت است

ادامه رایزنی برای معرفی جانشین ست کوویچ / دامغانی سرمربی موقت است

سخنگوی شورای ورزش باشگاه پتروشیمی بندر امام با تاکید بر ادامه رایزنی برای معرفی سرمربی جدید تیم والیبال این باشگاه گفت: محمدرضا دامغانی تا اطلاع ثانوی این مسئولیت را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش خبرنگارمهر، به دنبال برکناری "یوتسا ست کوویچ" از سرمربیگری تیم والیبال پتروشیمی بندرامام، شورای ورزش باشگاه پتروشیمی روز گذشته به منظور بررسی گزینه‌های مورد نظر برای تعیین سرمربی جدید این تیم تشکیل جلسه داد اما درنهایت این نشست نتیجه‌ای در بر نداشت.

رایزنی‌های شورای ورزش باشگاه پتروشیمی بندرامام برای انتخاب سرمربی تیم والیبال ادامه دارد اما تا زمان حصول نتیجه نهایی محمدرضا دامغانی این مسئولیت را بر عهده خواهد داشت. دامغانی در نیم فصل نخست مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در کنار ست کوویچ و به عنوان مربی کار می کرد.

شاپور یاوری سخنگوی شواری ورزش باشگاه پتروشیمی بندرامام در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهارداشت: به طور حتم مذاکرات و رایزنی‌های باشگاه برای معرفی سرمربی جدید ادامه خواهد داشت. اما تا زمانیکه درمورد یک گزینه مطمئن به نتیجه نهایی برسیم، محمدرضا دامغانی به عنوان سرمربی و در کنار حبیب عویدزاده امور مربوط به کادر فنی را اداره می کند.

یاوری تاکید کرد: سرمربی جدید تیم والیبال باشگاه پتروشیمی بندرامام داخلی خواهد بود. برای این پست هیچ گزینه خارجی را مدنظر نداریم.

کد مطلب 808203

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