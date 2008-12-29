توجه آمریکا به خواسته های ایران؛ کلید موفقیت مذاکرات مستقیم

به گزارش خبرگزاری مهر، "ری تکیه" کارشناس شورای روابط خارجی آمریکا در مطلبی در روزنامه واشنگتن پست نوشت: پس از هشت سال تلاش درباره اینکه آیا باید با ایران تعامل کرد یا خیر، ممکن است آمریکا در نهایت در آستانه انجام یک گفتگوی مستقیم با ایران باشد.

نویسنده خاطرنشان کرده است: موفقیت هرگونه گفتگویی به یک سوال مهم مجهول بستگی دارد و آن اینکه ایران چه می خواهد ؟

در ادامه این مطلب آمده است: ایران به عنوان بخشی از راهبرد خود برای مذاکره بر گفتگوهای جامع پافشاری خواهد کرد. این کشور نه تنها خواستار دربرگیری موضوع هسته ای آن در این گفتگوها خواهد شد بلکه همچنین خواستار پرداختن به تحولات در عراق و یک سیستم امنیتی برای خلیج فارس در آینده نیز خواهد بود.

به عقیده تکیه، ایران همچنان خواهد گفت که هیچ یک از درگیریهای منطقه نمی تواند بدون مشارکت و رضایت آن حل شود، ولی دو قدرت ممکن است اشتراکات بیشتری را در موضوعات عراق و ساختار امنیتی خلیج فارس پیدا کنند.

نویسنده مدعی است که ایران ممکن است تسلیم حضور طولانی مدت ولی بسیار محدود آمریکا در خلیج فارس شود و یک راه حل از طریق مذاکره که به موجب آن آمریکا متعهد می شود نگرانیهای ایران را مورد توجه قرار دهد، توسعه قدرت ایران در خلیج فارس را تسهیل می کند.

به عقیده تکیه، در موضوع فلسطین هم ایران هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت، اما ممکن است مداخلات (!) خود را در امور فلسطینیها محدود کند. در مورد حزب الله مسلما ایران تلاش خواهد کرد تا از این گفتگوهای برای فشار بر آمریکا جهت احترام به موضع حزب الله به عنوان یک نیروی مهم در لبنان استفاده کند.

نویسنده افزوده است : ایران در هر گفتگویی با آمریکا با تمایلات و تصمیمهای محکمی روی میز مذاکره حاضر خواهد شد و وظیفه دیپلماسی آمریکا استفاده از چشم انداز ورود ایران به نظم منطقه ای برای اعمال محدودیتهایی بر خواسته های تهران است.