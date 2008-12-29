سازمانهای وابسته به شهرداریهای مازندران از تیم های ورزشی حمایت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، این تصمیم صبح دوشنبه در نخستین همایش نقش شوراها و شهرداران مازندران در توسعه ورزش استان اتخاذ شد و به موجب آن اعضای شورا و شهرداران استان با تشکیل کارگروه های واحد استانی درصدی از بودجه های ورزشی خود را به صورت مدون برای تیم های ورزشی استان هزینه می کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران در این مراسم که در دانشگاه شمال آمل برگزار شد، گفت: مدیران اجرائی این باور و رویکرد ورزشی را در خود ایجاد و افزایش دهند و خود برای ورزش برنامه ریزی کنند.

جواد قناعت افزود: اگر ما جامعه پرتلاش و پرکار داشته باشیم باید آن را در ورزش دنبال کنیم و ابراز امیدواری کرد: برگزاری نخستین همایش شوراها و شهرداران در توسعه ورزش سبب توسعه بیش از پیش ورزش در استان خواهد شد.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران هم در این همایش با اشاره به اینکه اثرات ورزش در همه سطوح زندگی افراد جامعه تاثیر گذار است گفت: امروزه ورزش باعث وحدت در میان ملت ها و خانواده ها شده و از بسیاری ناهنجاری ها و بزهکاری های اجتماعی پیشگیری می کند.

نصرالله پریچهره با بیان اینکه در بحث ورزش قهرمانی هم اکنون بسیاری از استان ها توان مقابله با ورزشکاران مازندرانی را ندارند، افزود: نیاز است در ورزش قهرمانی و حضور ورزشکاران استان در عرصه های داخلی و اعزام های برون مرزی از حمایت شوراها و شهرداری ها بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه شهرداری ها کمک های خود را فقط در اختصاص بودجه های توپ و تور و زمین بسنده نکنند، تصریح کرد: گستره کار در ورزش قهرمانی زیاد بونده و با توجه به بودجه اندک تربیت بدنی به حمایت مادی بیشتر شهرداری ها نیاز است.

وی همچنین با بیان اینکه در سفر دوره نخست هیئت دولت 32 سالن ورزشی و چندین مجموعه روباز ورزشی در استان بهره برداری و در آستانه بهره برداری قرار دارد از تصویب 52 سالن زودبازده تخصصی به منظور قهرمان پروری و حرفه ای ورزشکاران در استان خبر داد.

پریچهره خاطرنشان کرد: این سالن ها در هر شهرستان به طور میانگین دو سالن بوده و با توجه به پیشرفت و تخصص خاص ورزشی شهرستان ها افزایش می یابد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل تربیت بدنی مازندران هم در گزارشی از روند ساخت و سازهای ورزشی در این استان گفت: در سه سال گذشته میزان فضاهای روباز ورزشی استان با 289 درصد رشد به 462 هزار متر مربع و فضاهای سرپوشیده به 98 هزار متر مربع افزایش یافته است.

احمد سعادتمند با بیان اینکه اکنون سرانه ورزشی بسیاری از کشورها از دو و نیم متر مربع هم فراتر نرفته است، افزود: این در حالی است که هنوز ما در کشورمان در تلاش برای رسیدن به سرانه یک متر هستیم که در این راه شهرداری های استان باید از ورزش حمایت کنند.

وی همچنین از موفقیت های هیئت های مختلف ورزشی استان در یکسال گذشته گزارش داد.

علی اکبریان، فرماندار آمل هم در این مراسم با بیان اینکه امروزه ورزش و دستاوردهای آن در تصمیم گیری های کلان برنامه ریزان کشور نمایان است خاطر نشان کرد: جامعه ای موفق است که حاکمیت آن به ورزش نگاه ویژه ای داشته باشد.