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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۵۱

با حضور بیش از 300 اثر/

داوری‌های جشنواره داستان انقلاب آغاز شد

داوری‌های جشنواره داستان انقلاب آغاز شد

دبیرخانه دومین جشنواره داستان انقلاب پس از دریافت بیش از 300 اثر در دو بخش "رمان و داستان بلند" و "داسـتـان کـوتـاه" با موضوع انـقلاب داوریها را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت داوران این جشنواره متشکل از احمد دهقان، فیروز زنوزی‌جلالی، محمدکاظم مزینانی، خسرو باباخانی و محمد ناصری با پایان یافتن زمان ارسال اثر به دبیرخانه این جشنواره داوری آثار رسیده را آغاز کردند.

در بخش "رمان و داستان بلند انقلاب" به اثر برگزیده مبلغ 90 میلیون ریال، اثــر بــرتـر مبلغ 60 میلیون ریال و اثر تقدیـری مبلغ 40 میلیون ریال اهدا می‌شود.

در بخش "داسـتـان کـوتـاه انـقلاب" نیز به اثر برگزیده مبلغ 10میلیون ریال، اثر بـــرتــر مبلغ7 میلیون و 500 هزار ریال و اثر تشویقی مبلغ5 میلیون ریال اختصاص می‌یابد.

بنابراین میزان جوایز در نظر گرفته شده برای برگزیدگان این جشنواره که پیش از این 110 میلیون ریال بود به بیش از 200 میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.

این جشنواره به همت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و همراهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.
کد مطلب 808209

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