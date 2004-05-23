اتحاديه اروپايي بدون روسيه كامل نيست

به گزارش خبرگزاري مهر ، " ميخائيل گورباچف " رئيس جمهور اسبق شوروي سابق در گفتگو با مجله خبري اتريشي فرمت خاطر نشان كرد : گسترش اتحاديه اروپايي و رسيدن شمار كشورهاي عضو آن از 15 به 25 امري قابل تحسين است .

وي افزود : بي گمان گسترش اتحاديه اروپايي نه تنها براي كشورهاي عضو بلكه براي ساير كشورهاي جهان نيز پيامدهاي مثبتي به همراه خواهد داشت .

گورباچف با بيان اين مطلب كه روسيه آمادگي پيوستن زود هنگام به اتحاديه اروپايي را ندارد ، اظهار داشت : شرايط و موقعيت مناسب پيوستن روسيه به اتحاديه اروپايي بايد مورد بررسي قرار گرفته و زمان مشخصي را اعلام كرد

گورباچف در ادامه اين گفتگو تصريح كرد : زير بناي اقتصادي اتحاديه اروپايي بايد مستحكم شده و براي آن تدابير خاصي اتخاذ شود . اكنون حدود 80 در صد از فعاليتهاي اقتصادي از سوي كشورهاي استقلال يافته شوروي سابق تامين مي شود .

وي افزود : همين مسئله نشان مي دهد كه پيوستن روسيه به اتحاديه اروپايي مي تواند تحولي عظيم در اقتصاد اين اتحاديه ايجاد نمايد .



