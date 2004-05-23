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۳ خرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۵۷

آخرين رهبر شوروي سابق :

اتحاديه اروپايي بدون روسيه كامل نيست

ميخائيل گورباچف رهبر شوروي سابق روسيه را بعنوان عامل مهمي براي تقويت اتحاديه اروپايي ناميد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، " ميخائيل گورباچف " رئيس جمهور اسبق شوروي  سابق در گفتگو با مجله خبري اتريشي فرمت خاطر نشان كرد : گسترش اتحاديه اروپايي و رسيدن شمار كشورهاي عضو آن از 15 به 25 امري قابل تحسين است .
وي افزود : بي گمان گسترش اتحاديه اروپايي نه تنها براي كشورهاي عضو بلكه براي ساير كشورهاي جهان نيز پيامدهاي مثبتي به همراه خواهد داشت .
گورباچف با بيان اين مطلب كه روسيه آمادگي پيوستن زود هنگام به اتحاديه اروپايي را ندارد ، اظهار داشت : شرايط و موقعيت مناسب پيوستن روسيه به اتحاديه اروپايي بايد مورد بررسي قرار گرفته و زمان مشخصي را اعلام كرد

گورباچف در ادامه اين گفتگو تصريح كرد : زير بناي اقتصادي اتحاديه اروپايي بايد مستحكم شده و براي آن تدابير خاصي اتخاذ شود . اكنون حدود 80 در صد از فعاليتهاي اقتصادي از سوي كشورهاي استقلال يافته شوروي سابق تامين مي شود .
وي افزود : همين مسئله نشان مي دهد كه پيوستن روسيه به اتحاديه اروپايي مي تواند تحولي عظيم در اقتصاد اين اتحاديه ايجاد نمايد .

کد مطلب 80821

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