  1. هنر
  2. تئاتر
۹ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۰۴

پیام صفار هرندی /

تئاتر محل دل سپردن به دلدادگی فرزندان رسول خدا است

تئاتر محل دل سپردن به دلدادگی فرزندان رسول خدا است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به پنجمین همایش سراسری آئین‌های عاشورایی تئاتر را مکانی برای دل سپردن به دلدادگی فرزندان رسول خدا ذکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محمدحسین صفار هرندی در ابتدای پیام خود آورده است: محرم نمونه زنده و همیشه ماندگار میراث معنوی انسان‌ها است. فرهنگ محرم به حق از معدود فرهنگ‌هایی است که متعلق به قشر و جماعت خاصی نیست. عشق به حسین (ع) و خاندان پاکش را نمی‌توان به گروهها یا عده‌ای خاص نسبت داد.

در ادامه آمده است: شور حسینی در رگ‌های همه مردم سرزمین ما و تمام آزادگان جهان با فرهنگ و اعتقادات مختلف جاری است. پس عجیب نیست اگر این شور و حال در گذر زمان سال به سال پررنگتر و پربارتر و خیل عزاداران آن بزرگمرد الهی هر سال گسترده‌تر می‌شود. در چنین فضای خالصانه و فرهنگ استوار روا نبود جای نمایش به عنوان یکی از عناصر بی‌بدیل فرهنگساز خالی باشد.

در پایان پیام وزیر ارشاد می‌خوانیم: خدا را شاکریم امسال پنجمین محرمی است که چراغ صحنه‌ها همراه با چراغ تکایا و دسته‌های عزاداری روشن است و تئاتر به محلی برای دل سپردن به دلدادگی فرزندان رسول خدا و ابزار برائت از دشمنان دیروز و امروز حقیقت و عدالت تبدیل شده است. امیدوارم این حرکت هنرمندانه، با نور اعتقاد و اندیشه، روشنتر از همیشه راه رشد و تعالی بپیماید.

پنجمین همایش آئین‌های عاشورایی از 21 تا 24 دی‌ماه امسال در تهران و گرگان برپا می‌شود.

کد مطلب 808211

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه