تئاتر محل دل سپردن به دلدادگی فرزندان رسول خدا است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صفار هرندی در ابتدای پیام خود آورده است: محرم نمونه زنده و همیشه ماندگار میراث معنوی انسانها است. فرهنگ محرم به حق از معدود فرهنگهایی است که متعلق به قشر و جماعت خاصی نیست. عشق به حسین (ع) و خاندان پاکش را نمیتوان به گروهها یا عدهای خاص نسبت داد.
در ادامه آمده است: شور حسینی در رگهای همه مردم سرزمین ما و تمام آزادگان جهان با فرهنگ و اعتقادات مختلف جاری است. پس عجیب نیست اگر این شور و حال در گذر زمان سال به سال پررنگتر و پربارتر و خیل عزاداران آن بزرگمرد الهی هر سال گستردهتر میشود. در چنین فضای خالصانه و فرهنگ استوار روا نبود جای نمایش به عنوان یکی از عناصر بیبدیل فرهنگساز خالی باشد.
در پایان پیام وزیر ارشاد میخوانیم: خدا را شاکریم امسال پنجمین محرمی است که چراغ صحنهها همراه با چراغ تکایا و دستههای عزاداری روشن است و تئاتر به محلی برای دل سپردن به دلدادگی فرزندان رسول خدا و ابزار برائت از دشمنان دیروز و امروز حقیقت و عدالت تبدیل شده است. امیدوارم این حرکت هنرمندانه، با نور اعتقاد و اندیشه، روشنتر از همیشه راه رشد و تعالی بپیماید.
پنجمین همایش آئینهای عاشورایی از 21 تا 24 دیماه امسال در تهران و گرگان برپا میشود.
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