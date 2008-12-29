تئاتر محل دل سپردن به دلدادگی فرزندان رسول خدا است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محمدحسین صفار هرندی در ابتدای پیام خود آورده است: محرم نمونه زنده و همیشه ماندگار میراث معنوی انسان‌ها است. فرهنگ محرم به حق از معدود فرهنگ‌هایی است که متعلق به قشر و جماعت خاصی نیست. عشق به حسین (ع) و خاندان پاکش را نمی‌توان به گروهها یا عده‌ای خاص نسبت داد.

در ادامه آمده است: شور حسینی در رگ‌های همه مردم سرزمین ما و تمام آزادگان جهان با فرهنگ و اعتقادات مختلف جاری است. پس عجیب نیست اگر این شور و حال در گذر زمان سال به سال پررنگتر و پربارتر و خیل عزاداران آن بزرگمرد الهی هر سال گسترده‌تر می‌شود. در چنین فضای خالصانه و فرهنگ استوار روا نبود جای نمایش به عنوان یکی از عناصر بی‌بدیل فرهنگساز خالی باشد.

در پایان پیام وزیر ارشاد می‌خوانیم: خدا را شاکریم امسال پنجمین محرمی است که چراغ صحنه‌ها همراه با چراغ تکایا و دسته‌های عزاداری روشن است و تئاتر به محلی برای دل سپردن به دلدادگی فرزندان رسول خدا و ابزار برائت از دشمنان دیروز و امروز حقیقت و عدالت تبدیل شده است. امیدوارم این حرکت هنرمندانه، با نور اعتقاد و اندیشه، روشنتر از همیشه راه رشد و تعالی بپیماید.

پنجمین همایش آئین‌های عاشورایی از 21 تا 24 دی‌ماه امسال در تهران و گرگان برپا می‌شود.