اف.بی.آی سومالی را در صدر پرونده های خود قرار می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تایمز، اف.بی.آی به دلیل ترس از این مطلب که تروریستها اقدام به استخدام نیروهای جوان برای انجام عملیاتهای خود در ایالات متحده و سومالی کنند، در حال افزایش تماسهای خود با کمیته های مهاجرت اتباع سومالیایی در آمریکا هستند.

در همین رابطه اف.بی.آی یک مامور ویژه به نام "ای. کی. ویلسون" را مسئول رسیدگی به این پرونده کرده است.

ویلسون در این باره گفت : بسیاری از اتباع سومالی ناپدید شده اند و این یک مسئله توسعه یافته است.

مقامات آمریکایی از ذکر تعداد دقیق اتباع سومالیایی مفقود شده در آمریکا خودداری کردند اما برخی آمارها حکایت از مفقود شدن 20 سومالیایی نوجوان و جوان در فاصله سنی 15 تا 20 سال در آمریکا ظرف چند ماه اخیر دارند.

بر همین اساس اغلب سومالیایی مفقود شده در آمریکا از خیابان "مینیا پولیس" منطقه "پل" در لس آنجلس که مهترین کمیته مهاجرات سومالیایی ها در آن واقع است بوده اند اما سایر کمیته های مهاجرت سومالیایی در آمریکا نیز گزارشهایی درباره اتباع مفقود شده سومالی ارائه کرده اند.

بر اساس این گزارش، ماموران اف.بی.آی هم اکنون در تلاش برای بازگرداندن بقایای شخصی به نام "شیروا احمد" که تبعه آمریکا بوده و در تاریخ 29 اکتبر در یک بمب گذاری انتحاری در جنوب سومالی کشته شده هستند. در حادثه روز 29 اکتبر در جنوب سومالی پنج تروریست و 29 سومالیایی کشته شدند.

در موردی دیگر، فردی به نام "روبن شامپرت" مسلمانی که اسم خود را به "امیر عبدل مهیمن" تغییر داده بود به اتهام قاچاق سلاح، از سوی اف.بی.آی تحت تعقیب است. نامبرده پیش از اکتبر سال جاری میلادی در سومالی کشته شد.

این در حالی است که آمریکا هر از چند گاهی به بهانه حضور القاعده در سومالی و مبارزه با تروریسم اقدام به شلیک موشک به این کشور آفریقایی می کند.

به گزارش مهر، سومالی کشوری است در شرق قاره آفریقا، پایتخت آن موگادیشو است. از سال ۱۹۹۱ و در پی سقوط رژیم "محمد زیادباره" چند قبیله در شمال این کشور با نام "سومالی‌ لند" اعلام استقلال کردند و از آن زمان این کشور، عملاً دولت مرکزی نداشته و طوایف گوناگون بخش های مختلف این کشور را در اختیار داشته اند.

جنگ در این کشور به درگیری نظامی نیروهای اتیوپی به همراه دولت انتقالی سومالی در مقابل گروه اتحادیه محاکم اسلامی سومالی اطلاق می شود. این جنگ زمانی آغاز شد که در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۰۶ نیروهای اتیوپی با پشتیبانی آمریکا، برای حمایت از دولت انتقالی سومالی مداخله کردند.

ورود سربازان اتیوپیایی مورد حمایت آمریکا و خارج شدن موگادیشو از کنترل اتحادیه محاکم اسلامی از سال 2006 به درگیری های داخلی این کشور دامن زده و این درگیری ها تاکنون هم ادامه دارد.

درگیریهای داخلی سومالی در حالی در جریان است که افزایش تحرکات دزدان دریایی در آبهای اطراف این کشور موجب شده تا اوضاع آن بیش از گذشته پیچده شود و هم اکنون ناوهای جنگی از کشورهای مختلف جهان با هدف مبارزه با دزدان دریایی عازم آبهای سومالی هستند.