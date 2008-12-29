شناسایی 450 روستای هدف گردشگری در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم لاریجانی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر مازندران در ساری اظهار داشت: مازندران پهناورترین استان گردشگری کشور است که هر کدام از شهرستان‌های آن با اقلیم متنوع و جاذبه‌های متفاوت گردشگران مخصوص به خود را دارد.

وی با اشاره به اینکه بخش گردشگری مازندران الگوی مناسبی برای استان‌های دیگر برای توسعه این صنعت است، افزود: ستاد دائمی تسهیلات سفر در کشور و استان‌ها تشکیل شده است تا نوروز امسال با افزایش گردشگران مواجه باشیم.

قائم‌مقام ستاد تسهیلات سفر کشور از مشارکت دهیاری‌های کشور در ساماندهی امکانات و تسهیلات سفر خبر داد و افزود: با توجه به اینکه روستاهای هدف گردشگری در مجموعه دهیاری‌ها و بخشداری‌های قرار دارند مدیریت ستاد تسهیلات منطقه به دهیاران واگذار شود.

وی با اشاره به قابلیت بی‌شمار گردشگری مازندران اضافه کرد: در نوروز 87 حدود شش میلیون گردشگر وارد استان شدند.

لاریجانی با اعلام اینکه در سفر هیئت دولت به مازندران تعداد مناطق گردشگری به مازندران با 117 منطقه افزایش یافت، تصریح کرد: 40 منطقه ساحلی و بقیه دارای اقلیم‌های متفاوت است.

وی از آغاز به کار ستاد تسهیلات سفر در قالب 11 معاونت و کمیته خبر داد و افزود: حضور گردشگران اقتصاد ملی را فعال می‌کند.