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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۰۲

ملکیان ترجمه «عهد جدید» را نقد و بررسی می­کند

ملکیان ترجمه «عهد جدید» را نقد و بررسی می­کند

نشست نقد و بررسی ترجمه کتاب «عهد جدید» با حضور پیروز سیار مترجم کتاب و با سخنرانی دکتر غلامرضا اعوانی، مصطفی ملکیان، کامران فانی و بهاءالدین خرمشاهی برگزار می­شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست فردا سه­شنبه 10 دی‌ماه، ساعت 15 تا 17در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می­شود.

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در خیابان ولی عصر، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، شماره 6 واقع است. 

 

کد مطلب 808218

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