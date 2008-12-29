به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست فردا سهشنبه 10 دیماه، ساعت 15 تا 17در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار میشود.
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در خیابان ولی عصر، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، شماره 6 واقع است.
نشست نقد و بررسی ترجمه کتاب «عهد جدید» با حضور پیروز سیار مترجم کتاب و با سخنرانی دکتر غلامرضا اعوانی، مصطفی ملکیان، کامران فانی و بهاءالدین خرمشاهی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست فردا سهشنبه 10 دیماه، ساعت 15 تا 17در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار میشود.
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در خیابان ولی عصر، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، شماره 6 واقع است.
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