به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست فردا سه­شنبه 10 دی‌ماه، ساعت 15 تا 17در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می­شود.

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در خیابان ولی عصر، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، شماره 6 واقع است.



