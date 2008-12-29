ادامه واکنشهای جهانی به "نسل کشی" در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه مکزیک شب گذشته در بیانیه ای خواستار توقف فوری عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در نوارغزه شد. در این بیانیه از جنبش حماس و رژیم اسرائیل خواسته شده است که آتش بس را تجدید کنند.

چین نیز در بیانیه ای از قربانی شدن مردم فلسطین ابراز نگرانی و اعلام کرد: جهان خواهان روند صلح در خاورمیانه است و به کارگیری زور بر خلاف تلاش ها برای برقراری صلح است.

"لورنس کانون" وزیر امور خارجه کانادا نیز همچون دیگر کشورهای غربی اعلام کرد: کانادا از خشونت در نوارغزه و جنوب اسرائیل شدیدا نگران است. وی به زعم خود حملات وحشیانه صهیونیست ها به غزه را دفاع از خویش دانست و طرف های فلسطینی و اسرائیلی را به احیای آتش بس دعوت کرد.

وزارت امور خارجه ژاپن نیز در بیانیه ای رژیم صهیونیستی و مبارزان فلسطینی را به خویشتن داری فراخواند.

"عبدالله احمد بداوی" نخست وزیر مالزی نیز عملیات های نظامی رژیم اسرائیل در نوارغزه را نامناسب دانست و اظهار داشت که به هر طریق ممکن باید مانع از وقوع فاجعه انسانی در غزه شد.

"بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل نیز همچون گذشته تنها خواستار توقف خشونت ها در غزه شد. وی در بیانیه ای خطاب به "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر، "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه، دیگر رهبران منطقه و اعضای کمیته چهارجانبه خواست تا برای آرام کردن اوضاع در غزه تلاش کنند.

"اکمل الدین احسان اوغلو" دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی نیز از شورای امنیت خواست تا آنچه را که لازم است برای توقف خشونت ها در غزه و احیای آتش بس به کار گیرد.

گروه اخوان المسلمین سوریه نیز حملات وحشیانه اسرائیل در غزه را محکوم و خواستار حمایت امت اسلامی و عربی از ملت فلسطین شد.

در سطح مردمی نیز بسیاری از پایتخت های جهان از جمله ترکیه، دانمارک، فرانسه، هلند، بلژیک، ایرلند و یونان شاهد تظاهرات ضد اسرائیلی بود. حاضران در این تظاهرات خواستار پایان حملات وحشیانه صهیونیست ها و رفع محاصره غزه شدند.

این تظاهرات و واکنش های رسمی جهان در حالی ادامه دارد که رژیم صهیونیستی نه تنها حملات وحشیانه خود را متوقف نکرده و تهدید کرده است که علاوه بر حملات هوایی به عملیات زمینی روی خواهد آورد. کشتار مردم بی گناه غزه سومین روز خود را پشت سر می گذارد و آمار قربانیان حملات صهیونیست ها تاکنون به 310 شهید و هزار و 420 زخمی رسیده است.