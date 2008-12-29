رویارویی نمایندگان ایران با یکدیگر / فجرشمس آتیه به برتری دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار که در دور چهارم برگزار شد، با نتیجه 3 بر یک به پایان رسید. در جریان این دیدار و در میز یک استاد بزرگ "میخائیل کوبایا" مقابل استاد بزرگ شجاعت قانع به پیروزی دست یافت. روی میز دو استاد بزرگ احسان قائم مقامی، استاد فیده آرش روغنی را مغلوب کرد. استاد بزرگ ارمنستان بانام "آرمان پاشیکیان" روی میز سه، امید نوروزی را شکست داد. تنها پیروزی راه آهن در این بازی با شکست استاد بزرگ مرتضی محجوب مقابل استاد فیده همایون توفیقی به دست آمد. این دیدار روی میز چهار برگزار شد.

تیم فجرشمس آتیه در دور پنجم مسابقات شطرنج باشگاه‌های آسیا به مصاف نماینده ویتنام می رود. بازیکنان راه آهن نیز در این دور با شطرنجبازان سنگاپور دیدار می کنند.

نخستین دوره مسابقات شطرنج باشگاه‌های آسیا پنجشنبه هفته گذشته با حضور 30 تیم در العین امارات آغاز شد. این مسابقات با حضور 30 استاد بزرگ، 22 استاد بین المللی و 24 استاد فیده طی 7 دور به روش سوئیسی برگزار می شود.