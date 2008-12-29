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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۳۰

مقام فر به مهر خبر داد:

مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه تهران برای دفن شهدا در این دانشگاه

مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه تهران برای دفن شهدا در این دانشگاه

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران از مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه تهران برای دفن شهدا در این دانشگاه خبر داد.

محمد مهدی مقام فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: جمع بندی شورای فرهنگی دانشگاه این است که دفن شهدا در دانشگاه تهران انجام شود اما در انجام این کار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس نیز نقش دارد که باید دانشگاه تهران و این بنیاد بر سر جزئیاتی که به عملیاتی شدن دفن شهدا در دانشگاه می انجامد با یکدیگر هماهنگ شوند.

عضو دانشجویی شورای فرهنگی دانشگاه تهران افزود: از طرف دانشگاه تهران درخواست دفن شهدا در دانشگاه مطرح شده است و طبیعتا ماه محرم بهترین فرصت برای این کار است که امیدواریم با هماهنگی که میان دست اندرکاران داخل و خارج دانشگاه ایجاد می شود محرم امسال شاهد این حرکت فرهنگی در دانشگاه تهران باشیم.

کد مطلب 808228

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