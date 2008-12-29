مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه تهران برای دفن شهدا در این دانشگاه

محمد مهدی مقام فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: جمع بندی شورای فرهنگی دانشگاه این است که دفن شهدا در دانشگاه تهران انجام شود اما در انجام این کار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس نیز نقش دارد که باید دانشگاه تهران و این بنیاد بر سر جزئیاتی که به عملیاتی شدن دفن شهدا در دانشگاه می انجامد با یکدیگر هماهنگ شوند.

عضو دانشجویی شورای فرهنگی دانشگاه تهران افزود: از طرف دانشگاه تهران درخواست دفن شهدا در دانشگاه مطرح شده است و طبیعتا ماه محرم بهترین فرصت برای این کار است که امیدواریم با هماهنگی که میان دست اندرکاران داخل و خارج دانشگاه ایجاد می شود محرم امسال شاهد این حرکت فرهنگی در دانشگاه تهران باشیم.